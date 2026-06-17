40-этажное здание в Алматы: что происходит с проектом сейчас

Строительство 40-этажного здания RAMS Beyond в Алматы все еще заморожено. В акимате агентству Kazinform сообщили, что новых предложений по реализации проекта на данный момент не поступало.

Возведение высотного здания на пересечении улицы Тимирязева и проспекта Сейфуллина в прошлом году вызвало широкий резонанс и активно обсуждалось в обществе. Впоследствии работы на объекте были приостановлены, и в настоящее время проект фактически не реализуется.

У некоторых по-прежнему возникают вопросы относительно дальнейшей судьбы земельного участка и планов по его освоению. Чтобы прояснить текущий статус, мы обратились в управление архитектуры и градостроительства.

В ведомстве отметили, что собственником земельного участка является ТОО «BR Construction Qazaqstan» (ранее — ТОО «Berton Ram»). После принятия административных мер и выдачи соответствующего предписания в отношении компании строительно-монтажные работы на участке приостановлены.

Какова дальнейшая судьба проекта

По данным ведомства, возможность возобновления работ, изменения параметров проекта либо принятия иных решений относительно судьбы объекта будет определяться в установленном порядке на основании заключений уполномоченных органов.

На вопрос о том, поступали ли в акимат города новые предложения, в управлении сообщили, что в базе отсутствует информация о выдаче новых разрешительных документов на строительство объекта либо реализацию какого-либо нового проекта на указанном участке.

Целевое назначение земельного участка

По данным публичной кадастровой карты ЕГКН, целевое назначение земельного участка — строительство и эксплуатация многофункционального жилого комплекса.

Сейчас продолжается корректировка Генерального плана Алматы, в рамках которой определяются основные градостроительные решения и параметры дальнейшего развития территории.

— Вопрос изменения функционального назначения будет рассмотрен и уточнен после утверждения обновленного генерального плана в соответствии с требованиями законодательства, — отметили в ведомстве.

Напомним, в мае 2025 года застройщик представил проект RAMS Beyond — премиальный многофункциональный комплекс высотой 40 этажей, в который должны были войти люксовые резиденции, отель, бизнес-пространства и общественные зоны.

Однако проект вызвал широкий общественный резонанс. Многие жители выразили обеспокоенность тем, что в данной части Алматы действуют ограничения по этажности застройки. Против возведения небоскреба выступил и депутат Мажилиса Сергей Пономарев.

Позже в акимате разъяснили, что строительство многофункциональных зданий выше девяти этажей южнее проспекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Яссауи и западнее ВОАД допускается только при условии обоснования их общественной значимости и соблюдения требований.

В августе 2025 года строительные работы на участке были приостановлены. В отношении собственника земли была проведена внеплановая проверка по обращениям жителей, в ходе которой выявили нарушения требований Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности». По итогам проверки заказчик был привлечен к административной ответственности.

При этом в акимате уточнили, что создание сквера или строительство социального объекта на данном участке не предусмотрено.

В ноябре 2025 года стало известно, что строительная компания отказалась от дальнейшего участия в реализации проекта 40-этажного комплекса, после чего судьба объекта осталась неопределенной.