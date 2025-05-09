Жил и воевал в окружении врагов: каким человеком был легендарный партизан Касым Кайсенов

У Касыма Кайсенова и Асыл Кайсеновой было четверо детей — Ляззат, Болат, Мурат и Толкын. Они подарили им одиннадцать внуков и 23 правнуков. Сегодня старшие из детей уже на заслуженном отдыхе.

Одними из тех, кто с теплом согласился поделиться воспоминаниями о своих родителях, стали Болат Кайсенов и его супруга Менсулу Кайсенова.

Фото из семейного архива Кайсеновых

— Он был очень общительным и добрым человеком, — рассказывает Болат Кайсенов о своем отце. — Куда бы он ни приходил, люди сразу начинали тянуться к нему. Везде его встречали радушно. Он был интересным рассказчиком. Но если кто-то ему не нравился, он мог сразу дать это понять. Он любил таких же людей, как сам, и общался с ними. Он это чувствовал.

Болат Кайсенов вспоминает, что его отец не любил громких слов — он всегда показывал, как нужно жить, своим примером. Был настоящим патриотом, преданным своей Родине, и часто говорил детям: «Я воевал за свою землю и свой народ».

Фото из семейного архива Кайсеновых

О войне он говорил редко — лишь в кругу друзей и боевых товарищей в Украине, где его знали под именем Вася.

Там, в Карпатах, до определенного времени проходили встречи партизан. Болат Кайсенов вспоминает, как однажды вместе с отцом побывал на такой встрече в Закарпатье:

— Мы поехали с ним в Украину, в Закарпатье. Там собрались его старые боевые друзья. Григорий Алексеенко (советский летчик-штурмовик) пригласил всех к себе домой. Собрали стол, потихоньку начали вспоминать фронтовые годы. Я тогда был молодым, просто сидел и слушал. И в тот момент я стал представлять, как это было. В каком пекле они находились. Смог бы я так поступить, принять какие-то решения? Не знаю. Сомневаюсь.

Фото из семейного архива Кайсеновых

Он вспоминает, что его отец всегда продумывал все до мелочей. Особенно это проявилось во время операции по освобождению концлагеря «Белая Таня» — тайного лагеря, скрытого в труднодоступных, диких уголках Карпатских гор, куда прежде не ступала нога человека.

Более месяца партизаны под его командованием вели незаметную разведку, изучая каждый ход. А когда настал час, они освободили всех 600 политзаключенных, не сделав ни единого выстрела.

— Вот таким человеком он был. Я помню, как на одной из встреч Бауыржан Момышулы сказал ему: «Вот кто настоящий герой. Мы сражались с врагом лицом к лицу, а ты жил внутри их окружения», — вспоминает Болат Кайсенов.

Сыновья Касыма Кайсенова Мурат и Болат. Фото из семейного архива Кайсеновых

Касым Кайсенов родился 23 апреля 1918 года в ауле Асу-Булак Уланского района Восточно-Казахстанской области. После окончания неполной средней школы в 1934 году он поступил в политико-просветительный техникум в Усть-Каменогорске, который окончил в 1938 году.

За год до этого события Касым Кайсенов женился на Асылхан, которой в тот момент было всего шестнадцать лет.

Их знакомство стало возможным благодаря сестренке Касыма, которая училась в одной школе с Асыл апа. Болат Кайсенов вспоминает, что его отец несколько раз приезжал в их аул на велосипеде. Тогда Касым ата было 16, а Асылхан апа — 14. Спустя два года они поженились.

Фото из семейного архива Кайсеновых

После окончания техникума молодой специалист был направлен в Павлодар на должность инструктора областного отдела народного образования. Молодая супруга отправилась с ним, но совместная семейная жизнь длилась недолго — в ноябре 1939 года Касым Кайсенов был призван в армию.

Его зачислили в военно-разведывательную школу, которую он окончил в 1941 году. Казалось, что после выпуска он вернется в родной Казахстан, но война распорядилась иначе. Уже в ноябре того же года его направили в штаб Юго-Западного фронта.

По специальному заданию его перебросили на оккупированную врагом украинскую территорию. Здесь Касым Кайсенов руководил третьим отрядом партизанского соединения им. В. И. Чапаева. В дальнейшем, до конца 1944 года, участвовал в боях на территориях Молдавии, Закарпатской части Украины, Чехословакии и Румынии.

Фото из семейного архива Кайсеновых

— Руководители штаба партизанского движения видели, что Касым Кайсенов — энергичный, способный, смелый. Он от природы был физически сильным, отчаянным человеком. В то время партизанское снаряжение бойца, забрасываемого во вражеский тыл, составляло 80 килограммов — автомат, запасы боеприпасов, связки гранат и так далее. Если прыгал еще радист, то он нес на себе громоздкую рацию. Тщательно крепили все это на себе, чтобы не растерять в воздухе, пока раскроется парашют. Их сбрасывали в лесах ночью, под утро, — говорится в статье члена Союза журналистов Казахстана Болата Салыкбаева, опубликованной на сайте, посвященном Касыму Кайсенову.

В 1944 году семья Касыма Кайсенова получила долгожданное короткое письмо, в котором сообщалось, что он жив, здоров и сумел вырваться из вражеского окружения. После освобождения советской земли от фашистов, по воспоминаниям сына, боевые товарищи не хотели отпускать его домой. Они уговаривали остаться, предлагали перевезти семью в Украину.

Даже легендарный командир партизанского соединения, будущий генерал-майор и член Президиума Верховного Совета УССР Сидор Артемьевич Ковпак лично просил его остаться. Касыму собирались доверить пост директора мясокомбината в одном из городов Украины. Но он твердо решил вернуться на родину, и в этом ему помог поэт и общественный деятель Жумагали Саин.

Фото из семейного архива Кайсеновых

Дело в том, что в 1944 году Асылхан Кайсенова, работавшая тогда в областной газете Усть-Каменогорска, приехала в Алма-Ату на курсы. В редакции она случайно встретила поэта Жумагали Саина. Он как раз собирался в Украину — собрать материалы для публикаций. Узнав об этом, Асылхан апа с надеждой попросила его: если вдруг где-нибудь встретит Касыма, передать ему письмо от родных. Но письмо так и не удалось передать.

Спустя какое-то время, далеко на западе Украины, в самой гуще партизанских отрядов, Жумагали случайно встретил среди бойцов казаха, и, расспросив его, узнал в нем Касыма Кайсенова.

Он ему тогда говорил: «Что ты тут делаешь? Тебя дома ждут — жена, мать, отец». Касым ответил, что его не хотят отпускать. Но Ж. Саин добился разрешения на его отъезд и увез Касыма в Алма-Ату. В начале 1945 года они вернулись домой.

Болат и Менсулу Кайсеновы. Фото из семейного архива Кайсеновых

Менсулу Кайсенова с особым трепетом вспоминает день, когда её свекровь, Асылхан апа, узнала о возвращении мужа с фронта. Это было зимой. До неё дошла весть, что Жумагали Саин привёз Касыма Кайсенова домой.

— Мама, не раздумывая ни минуты, отправилась туда, в дом Саина на улице Фурманова в Алма-Ате, — рассказывает Менсулу Кайсенова (по рассказам Асыл апа). — Ата, увидев её, тут же выбежал навстречу, крепко обнял и поцеловал в губы. Она тогда растерялась. Мама потом смущалась, все повторяла: «Мне тогда так стыдно стало», — смеется невестка Менсулу Кайсенова.

Фото из семейного архива Кайсеновых

По возвращении в Казахстан Касым Кайсенов работал в аппарате Президиума Верховного Совета Казахской ССР, а затем заместителем председателя исполнительных комитетов Джувалинского и Свердловского районов Жамбылской области.

Он активно участвовал в восстановлении послевоенного народного хозяйства. Позже партизан-ветеран продолжительное время являлся редактором, заместителем редактора издательств «Жазушы» и «Кайнар», был директором бюро пропаганды художественной литературы при Союзе писателей Казахстана.

Писательский путь Касыма Кайсенова начался еще до войны. Он публиковал стихи на страницах районных и областных газет. Когда он приехал в Алма-Ату, писатель Жумагали Саин открыл перед ним двери в литературное сообщество.

После этого Кайсенов начал писать воспоминания о войне для газеты. У него была хорошая память — он помнил не только каждое село, хутор и лесную просеку, где довелось сражаться, но и поименно всех бойцов своего партизанского отряда.

Коллаж: adebiportal.kz/pixabay/kazinform

— Мать рассказывала, как Жумагали Саин однажды убедил отца взяться за книги, — вспоминает Болат Кайсенов. — Она слышала их разговор: Саин говорил ему: «Кайсеке, брось ты эти раздумья. Всё, что ты пережил, должен оставить на бумаге». Так и началась его писательская судьба.

В 1954 году Касым Кайсенов выпустил свою первую книгу «Юные партизаны». Так началась его литературная деятельность, которую он посвятил героико-патриотической теме.

Читателям хорошо известны его работы «Илько Ветряк», «Переяславские партизаны», «Из когтей смерти», «Мальчик в тылу врага», «На Днепре», «В тылу врага». Они переведены на русский и украинский языки.

Фото из семейного архива Кайсеновых

Писатель-фронтовик в своих книгах рассказывал о боевых товарищах — командирах партизанского движения Александре Васильевиче Тканко, Емельяне Демьяновиче Ломако, Иване Кузьмиче Примаке.

Один из разделов своих воспоминаний он посвятил легендарному командиру партизанского соединения, дважды Герою Советского Союза, генерал-майору Сидору Артемьевичу Ковпаку.

Однако литературную стезю отца никто из его потомков не продолжил. Дети Касыма Кайсенова нашли себя в сельском хозяйстве, предпринимательстве и других профессиях.

— Ата никогда не считал себя писателем, — вспоминает Менсулу Кайсенова. — Он говорил: «Я мемуарист». Он вынужден был писать, потому что после войны было тяжело. Надо было как-то зарабатывать на хлеб. Жизнь заставила. Он не любил рассказывать о войне.

Фото из семейного архива Кайсеновых

После возвращения с войны здоровье фронтовика стало давать о себе знать. Последствия тяжелых боёв преследовали его долгие годы. Ему удалили правый глаз, одно ухо почти не слышало, мучила сильная контузия.

Несмотря на тяжёлые последствия войны и проблемы со здоровьем, Касым Кайсенов оставался человеком активной и яркой жизни.

Он не замыкался в себе, не сидел дома — до 84 лет ездил за рулём, всегда общался с людьми, встречался с родственниками, поддерживал дружеские связи и неизменно был душой компании. Он любил проводить время с семьёй, рыбачить, выезжать за город, на природу, в горы.

— У отца была мелкашка. Он часто стрелял из неё по бутылкам. Нас тоже брал с собой — мы пробовали, но не попадали. А он своим единственным левым глазом без промаха поражал цель. А потом, когда пришло время, сдал всё оружие в музей, — вспоминает Болат Кайсенов.

Фото: adebiportal.kz

В своих воспоминаниях брат супруги Кайсенова — писатель-сатирик Габбас Кабышев — отмечал, что у Касыма был особенный, прямолинейный и сильный характер. Он не терпел лжи, несправедливости и людского коварства, всегда оставался верен своим принципам.

В то же время Кайсенов был удивительно интересным собеседником: с лёгкостью увлекал рассказами о своих боевых товарищах, фронтовых историях и людях, с которыми его сводила непростая судьба.

Касым Кайсенов скончался на 88-м году жизни 30 декабря 2006 года после продолжительной болезни в своем доме в Алматы. Он вместе с Асыл апа прожили около 70 лет душа в душу.

Фото из семейного архива Кайсеновых

Он награжден орденами «Богдана Хмельницкого» II степени, двумя орденами Отечественной войны I и II степени, «Партизан Чехословакии», двумя медалями «Партизану Отечественной войны» I степени и еще пятнадцатью другими медалями Советского Союза, трижды Почетной Грамотой Верховного Совета Казахской ССР, Почетной Грамотой Верховного Совета Украинской ССР, орден «За заслуги» II и III степени. Ему присвоено звание Народного героя Казахстана (Халық Қаhарманы), орден «Отан», присуждена премия Союза писателей Казахстана имени Б. Момышулы, лауреат Международной премии имени А. Фадеева.

Фото: Kazinform

Сегодня в его честь носят имя улицы, школа, пограничная застава. Его подвиг увековечен в документальном фильме режиссера Сергея Азимова «Таусылмайтын махаббат» («Неиссякаемая любовь»).

Фото из семейного архива Кайсеновых

Ранее агентство Kazinform опубликовало воспоминания сына и племянника первой казахской женщины-летчицы Хиуаз Доспановой.

Kazinform также представил редкие архивные фотографии времен Великой Отечественной войны, воссозданные с помощью современных технологий.