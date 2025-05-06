История в кадре: герои Панфиловцы и делегаты из Казахстана в оживших снимках

Ко Дню Победы Kazinform публикует редкие архивные снимки времен Великой Отечественной войны и их ожившие версии, созданные с помощью современных технологий.

На фото — бойцы 8-й гвардейской дивизии им. И.В. Панфилова с делегатами из Казахстана, вручившими им подарки.

Проект представлен на LED-экранах вокзалов и аэропортов по всей стране. Сегодня на вокзале «Нурлы жол» в Астане, при поддержке АО «НК «Қазақстан темір жолы», откроется фотовыставка «80 ЛЕТ ПОБЕДЫ. ФОТОХРОНИКА KAZINFORM».

Ранее агентство Kazinform представило «ожившие» архивные фотографии пулеметчиков Панфиловской дивизии, стрелковой команды, портрет Алии Молдагуловой, призывника времен Великой Отечественной войны.