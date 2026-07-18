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    Жара, штормы и пожары: в 19 городах Италии объявили красный уровень опасности

    Италия одновременно столкнулась с тремя природными угрозами — аномальной жарой до +45°C, разрушительными штормами и масштабными лесными пожарами, охватившими несколько регионов страны, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu

    Жара, штормы и пожары: в 19 городах Италии объявили красный уровень опасности
    Фото: AP

    По данным издания, центральные и южные регионы страны продолжают страдать от экстремальной жары, в то время как север Италии ликвидирует последствия сильных ливней и штормов, а на Сицилии, Сардинии и в Умбрии продолжаются масштабные лесные пожары.

    Жара усиливается: температура достигает +45°C

    Как сообщают местные СМИ, из-за волны экстремальной жары, охватившей центральные и южные регионы страны, температура воздуха на островах Сицилия и Сардиния достигла 45 градусов.

    Министерство здравоохранения Италии 17 июля объявило максимальный — «красный» — уровень опасности сразу в 16 городах. В этот список вошли Болонья, Брешия, Кальяри, Кампобассо, Флоренция, Фрозиноне, Генуя, Латина, Милан, Палермо, Перуджа, Пескара, Риети, Рим, Турин и Витербо.

    В ведомстве также сообщили, что уже 18 июля предупреждение распространится еще на три города — Анкону, Катанию и Чивитавеккью. Таким образом, число населенных пунктов с максимальным уровнем погодной опасности увеличится до 19.

    В Милане, где также сохраняется «красный» уровень опасности, жители и туристы спасаются от палящего солнца с помощью зонтов, вееров и портативных вентиляторов. У городских фонтанов выстраиваются очереди желающих набрать питьевую воду.

    Север Италии ликвидирует последствия штормов

    Пока юг Италии изнывает от жары, северные регионы сталкиваются с последствиями непогоды.

    По сообщениям СМИ, в коммуне Гардоне-Ривьера из-за сильного ветра обрушился башенный кран, повредив крыши нескольких зданий. В области Эмилия-Романья проливные дожди затопили сельскохозяйственные угодья, а сильные порывы ветра в Кремоне, Мантуе, Реджо-нель-Эмилии и других населенных пунктах привели к падению деревьев и повреждению крыш домов.

    Одновременно экстренные службы продолжают борьбу с природными пожарами в нескольких регионах страны.

    На юге Сардинии, в районе Сульчис, огонь вплотную приблизился к жилым домам и автомобильной дороге. Из-за угрозы распространения пожара власти закрыли участок государственной трассы № 126 между Гоннесой и Карбонией.

    Для ликвидации возгорания задействованы вертолеты, самолеты-амфибии и наземная пожарная техника.

    Тем временем в регионе Умбрия продолжается тушение крупного лесного пожара в районе Ночера-Умбра, который начался 15 июля. В операции участвуют три вертолета, а часть проходящей рядом автодороги временно перекрыта из соображений безопасности.

    На западе и юге Сицилии пожарные также продолжают ликвидировать многочисленные очаги возгорания в кустарниковой местности

    Напомним, лесной пожар вспыхнул в резервате «Семей орманы» утром 16 июля.

    Из-за угрозы распространения огня были эвакуированы 190 детей и сотрудники детского лагеря неподалеку.

    По предварительной оценке, площадь пожара составляет около 60 гектаров.

    К его тушению привлекли 600 человек. Уже к вечеру удалось снять угрозу для села Камышенка.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu.

    А к утру 17 июля лесной пожар в «Семей орманы» ликвидировали, продолжается проливка, кроме того авиация сбросила почти 900 тонн воды.

    Погода Италия Местные органы власти Anadolu Agency ЕС Лесные пожары Мировые новости Жара
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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