Жара, штормы и пожары: в 19 городах Италии объявили красный уровень опасности

Италия одновременно столкнулась с тремя природными угрозами — аномальной жарой до +45°C, разрушительными штормами и масштабными лесными пожарами, охватившими несколько регионов страны, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

По данным издания, центральные и южные регионы страны продолжают страдать от экстремальной жары, в то время как север Италии ликвидирует последствия сильных ливней и штормов, а на Сицилии, Сардинии и в Умбрии продолжаются масштабные лесные пожары.

Жара усиливается: температура достигает +45°C

Как сообщают местные СМИ, из-за волны экстремальной жары, охватившей центральные и южные регионы страны, температура воздуха на островах Сицилия и Сардиния достигла 45 градусов.

Министерство здравоохранения Италии 17 июля объявило максимальный — «красный» — уровень опасности сразу в 16 городах. В этот список вошли Болонья, Брешия, Кальяри, Кампобассо, Флоренция, Фрозиноне, Генуя, Латина, Милан, Палермо, Перуджа, Пескара, Риети, Рим, Турин и Витербо.

В ведомстве также сообщили, что уже 18 июля предупреждение распространится еще на три города — Анкону, Катанию и Чивитавеккью. Таким образом, число населенных пунктов с максимальным уровнем погодной опасности увеличится до 19.

В Милане, где также сохраняется «красный» уровень опасности, жители и туристы спасаются от палящего солнца с помощью зонтов, вееров и портативных вентиляторов. У городских фонтанов выстраиваются очереди желающих набрать питьевую воду.

Север Италии ликвидирует последствия штормов

Пока юг Италии изнывает от жары, северные регионы сталкиваются с последствиями непогоды.

По сообщениям СМИ, в коммуне Гардоне-Ривьера из-за сильного ветра обрушился башенный кран, повредив крыши нескольких зданий. В области Эмилия-Романья проливные дожди затопили сельскохозяйственные угодья, а сильные порывы ветра в Кремоне, Мантуе, Реджо-нель-Эмилии и других населенных пунктах привели к падению деревьев и повреждению крыш домов.

Одновременно экстренные службы продолжают борьбу с природными пожарами в нескольких регионах страны.

На юге Сардинии, в районе Сульчис, огонь вплотную приблизился к жилым домам и автомобильной дороге. Из-за угрозы распространения пожара власти закрыли участок государственной трассы № 126 между Гоннесой и Карбонией.

Для ликвидации возгорания задействованы вертолеты, самолеты-амфибии и наземная пожарная техника.

Тем временем в регионе Умбрия продолжается тушение крупного лесного пожара в районе Ночера-Умбра, который начался 15 июля. В операции участвуют три вертолета, а часть проходящей рядом автодороги временно перекрыта из соображений безопасности.

На западе и юге Сицилии пожарные также продолжают ликвидировать многочисленные очаги возгорания в кустарниковой местности

Напомним, лесной пожар вспыхнул в резервате «Семей орманы» утром 16 июля.

Из-за угрозы распространения огня были эвакуированы 190 детей и сотрудники детского лагеря неподалеку.

По предварительной оценке, площадь пожара составляет около 60 гектаров.

К его тушению привлекли 600 человек. Уже к вечеру удалось снять угрозу для села Камышенка.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu.

А к утру 17 июля лесной пожар в «Семей орманы» ликвидировали, продолжается проливка, кроме того авиация сбросила почти 900 тонн воды.