Землетрясение произошло в 263 км от Алматы

Сетью сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ) МЧС РК в 263 км на юг от г. Алматы на границе Кыргызстана и Китая зафиксировано землетрясение, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт СОМЭ.

- Землетрясение зарегистрировано 23 января в 13 часов 19 минут 16 секунд Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения 10.5. Магнитуда 4.5, - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории Казахстана ощутимости нет.



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Напомним, в ночь с 22 на 23 января зафиксировано землетрясение с эпицентром в 264 км на юго-восток от г. Алматы на границе Кыргызстана и Китая. По информации МЧС РК, сильные толчки ощущали в Алматы - 5 баллов, при этом 44 человека пострадали. В Шымкенте - 2 балла. Землетрясение также ощущалось в Астане, Алматинской, ВКО, Жамбылской, Жетысу и Карагандинской областях.

На базе Центра управления в кризисных ситуациях МЧС в оперативном порядке создан и функционирует республиканский оперативный штаб по ликвидации ЧС с привлечением служб гражданской защиты под руководством министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Сырыма Шарипханова. В штабах организованы телефоны горячих линий с привлечением психологов МЧС.

По распоряжению министра по ЧС силы и средства приведены в повышенную готовность.

В связи землетрясением в Алматы работает горячая линия по номеру: +7 727 278 20 83 и +7 727 278 20 84.

По информации дежурных служб МЧС Кыргызстана и Узбекистана в этих республиках также были зарегистрированы землетрясения.