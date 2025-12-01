Зеленский анонсировал новые американско-украинские переговоры в Майами

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом он сообщил, что теперь американская сторона передаст обновленный мирный план из 20 пунктов России, а получив от нее ответ, проведет новый раунд консультаций с Украиной.

Зеленский в течение двух дней встречался в Берлине со специальным посланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. После переговоров стороны заявили, что Вашингтон согласился предоставить Украине юридически обязывающие гарантии безопасности, но нерешенным остался самый сложный вопрос — о территориальных уступках.

Москва продолжает настаивать на выводе украинских войск со всей территории Донецкой области. Украина считает такие требования неприемлемыми.

— Со всеми этими реакциями американская сторона будет контактировать с российской стороной и после этого будет уже встреча с Украиной в США на уровне переговорных групп, — сказал Зеленский. — Я думаю, что в ближайшие дни — может быть, на выходных, может немного позднее.

Американские чиновники заявили, что новый раунд переговоров может состояться в Майами. Зеленский на пресс-конференции уточнил, что он сам в этих консультациях участвовать не будет, их проведут переговорные группы.

Что еще сказал Зеленский:

Членство в Европейском союзе — важнейшая часть гарантий безопасности.

В так называемой «коалиции желающих» (стран, готовых принять участие с миротворческой операции в Украине после прекращения огня), — около 30 государств. Роль каждой из них уже определена, но стороны договорились пока не разглашать подробности.

Украина рассчитывает получить от западных союзников 40-45 млрд долларов помощи в течение 2026 года, рассчитывая на общую сумму 210 млрд долларов (это примерный размер замороженных в ЕС российских активов, которые Украина и некоторые европейские страны рассчитывают использовать для финансирования Киева).

Размеры ущерба, нанесенного Украине войной «втрое больше, чем 200 миллиардов», о предоставлении которых говорит Европа.

Напомним, что лидеры Европы пообещали «многонациональные силы» для Украины.