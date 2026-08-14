Заводы, поля и социальные вопросы: как политпартии Казахстана провели 13 августа

Предвыборная кампания 13 августа охватила предприятия, сельскохозяйственные объекты, медицинские учреждения и общественные площадки в разных регионах страны. Представители партий обсуждали с казахстанцами вопросы производства и занятости, здравоохранения и социальной поддержки, экологии и инфраструктуры. Подробнее об основных событиях каждой политической партии в материале агентства Kazinform.

Республиканский штаб партии «Әділет» во главе с Айбеком Дадебаем работал в области Жетісу. В Талдыкоргане на заводе ТОО DENK, выпускающем детали для энергетической инфраструктуры, обсуждались снижение зависимости от импорта и упрощение возврата НДС для отечественных производителей. На свекловичном поле в Ескельдинском районе речь шла о поддержке аграриев, развитии сахарной отрасли и цифровизации АПК. Штаб также встретился с медицинскими работниками. Затем работа продолжилась в Алматинской области, которая стала 15-м регионом поездки: прошли встречи на предприятии АО Galanz Bottlers, с общественностью Конаева и коллективом ТОО «Фирма БЕНТ».

Кандидаты Общенациональной социал-демократической партии провели встречи в Западно-Казахстанской и Акмолинской областях. В Уральске Анаргуль Абенова встретилась с родителями детей с инвалидностью, в том числе с расстройствами аутистического спектра и ДЦП. Обсуждались доступность медицинской помощи, реабилитации и социальной поддержки, а также возможность создания крупного реабилитационного центра с бесплатными услугами для малообеспеченных семей. В Макинске Буландынского района кандидаты Ильяс Жангали и Ару Алшынбай провели открытый диалог с жителями, где поднимались вопросы дорог, водоснабжения, медицины, образования, поддержки молодежи и пенсионеров.

Партия «Байтақ» сосредоточила мероприятия на экологической тематике. Кандидат Сауле Камытбекова встретилась с коллективом стоматологической клиники ArayDent, где обсуждалось возможное влияние загрязнения окружающей среды на здоровье полости рта. В Актюбинской области прошел круглый стол по вопросам очистки и повторного использования сточных вод с участием бизнеса и экологов. В Алматы кандидат Владимир Мартель встретился с педагогами школы № 80, обсудив экологическое воспитание и социальную поддержку учителей. Встречи с жителями также состоялись в Петропавловске, Глубоковском районе, Темиртау и Шымкенте, где говорили о дорогах, озеленении, вывозе мусора и экологических проблемах.

Народная партия Казахстана провела в Астане первый конгресс «Социальный Казахстан», на котором выступил председатель партии Нурсултан Шоканов. Он говорил о равных возможностях и связывал общественный запрос на справедливость прежде всего с повышением качества жизни граждан. В Шымкенте кандидаты партии встретились с медицинскими работниками городской больницы № 2 и обсудили статус и социальное обеспечение врачей. Кандидат Ляззат Актаева также высказалась по вопросам здравоохранения и подвергла критике соответствующий раздел программы ОСДП. В этот же день партия провела встречи с трудовыми и медицинскими коллективами в Жамбылской, Абайской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.

Партия «Ауыл» в Международный день молодежи сделала акцент на экологических мероприятиях. В акции «Таза Ауыл» приняли участие более 350 человек, в том числе председатель партии Кайрат Айтуганов. Участники очистили территорию у родника Қайнар-Бөржар. По данным партии, в рамках предвыборной кампании в регионах страны уже прошло около 100 подобных мероприятий. Еще одну экологическую акцию молодые активисты партии организовали в Мангистауской области на побережье Каспийского моря. Таким образом, основными темами дня для партии стали экологическая ответственность, участие молодежи и благоустройство территорий.

Делегация партии «Ак жол» во главе с председателем Данией Еспаевой посетила область Абай. На встрече с трудовым коллективом ТОО «Цементный завод Семей» обсуждались вопросы поддержки отечественного производства и предпринимательства. В этот же день партия запустила поезд по регионам страны. Первой остановкой стала станция Павлодар, где Дания Еспаева и представители штаба провели открытый диалог с пассажирами. Таким образом, партия совместила встречи с производственными коллективами с новым форматом работы в регионах, сделав основными темами дня развитие промышленности, поддержку бизнеса и непосредственное общение с гражданами.

Представители партии Respublica работали в Западно-Казахстанской и Туркестанской областях. В Уральске они посетили мясоперерабатывающее предприятие ТОО Кублей и напомнили о ситуации 2023 года, когда после обращений руководства партии Минздрав пересмотрел санитарные требования, что позволило предприятию продолжить работу после угрозы закрытия. На встрече с коллективом АО «УральскАгроРеммаш» обсуждались поддержка промышленности, налоговая реформа и кадровая политика. В Туркестане представитель партии сообщил о привлечении около 9 млрд теңге частных инвестиций в строительство медицинского комплекса площадью 15 тыс. кв. м, где предполагается создать более 240 рабочих мест.

Таким образом, 13 августа предвыборная кампания проходила в разных форматах — от встреч на предприятиях и сельскохозяйственных объектах до экологических акций, открытых диалогов и партийного конгресса. В центре обсуждений были производство, сельское хозяйство, занятость, медицина, социальная поддержка, инфраструктура и экология.

Напомним, ИИ-ассистент Sailau AI заработал на сайте ЦИК Казахстана.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе подготовки к выборам депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенным на 23 августа.

Накануне семь партий выступили на одной сцене. О том, что показали первые командные дебаты на телеканале Jibek Joly, читайте в материале.

Напомним, выборы в Курултай назначены на 23 августа. В списки избирателей включены 12 млн 605 тыс. 788 человек. В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет. ЦИК зарегистрировал партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий.

О том, где получить открепительное удостоверение перед выборами в Курултай, можете прочитать по ссылке.