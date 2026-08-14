ИИ-ассистент Sailau AI заработал на сайте ЦИК Казахстана

На официальном сайте Центральной избирательной комиссии Казахстана начал работать ИИ-ассистент Sailau AI, который помогает пользователям получать информацию по вопросам организации и проведения выборов, передает Kazinform.

С помощью сервиса можно узнать, как проголосовать на дому, получить открепительное удостоверение, что делать при отсутствии в списках избирателей, а также получить ответы на другие вопросы, связанные с избирательным процессом.

ИИ-ассистент работает круглосуточно и предоставляет информацию на казахском и русском языках.

Сервис создан на базе языковой модели AlemLLM.

Как сообщили в ЦИК, Sailau AI предоставляет информацию на основании Конституции Республики Казахстан, конституционных законов и других нормативных правовых актов, регулирующих вопросы организации и проведения выборов.

Воспользоваться ИИ-ассистентом можно также в мессенджере Telegram.

В настоящее время проводится дополнительное обучение системы для повышения качества и точности предоставляемых ответов.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе подготовки к выборам депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенным на 23 августа.

Накануне семь партий выступили на одной сцене. О том, что показали первые командные дебаты на телеканале Jibek Joly, читайте в материале.

Напомним, выборы в Курултай назначены на 23 августа. В списки избирателей включены 12 млн 605 тыс. 788 человек. В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет. ЦИК зарегистрировал партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий.

О том, где получить открепительное удостоверение перед выборами в Курултай, можете прочитать по ссылке.