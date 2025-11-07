Завершено судебное следствие по делу «Казахского Робин Гуда»

Дело рассматривается в Алмалинском районном суде Алматы. Оба фигуранта обвиняются по пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК «Мошенничество в крупном размере».

Во время сегодняшнего заседания суд исследовал телефон Актоты Дюсеевой. При анализе приложения одного из банков специалисты обнаружили переводы на счет букмекерской компании: 500 тысяч тенге — 22 июня 2024 года, 200 тысяч — 26 июня, около 900 тысяч — 30 июня. Последний платеж был сделан 14 июля 2024 года на сумму 700 тысяч тенге.

Судья поинтересовался у Дюсеевой, какие именно операции в 2025 году совершал со счета второй обвиняемый. Однако она не смогла подтвердить или предъявить переводы и платежи, сделанные Сариевым с января по апрель 2025 года.

— В 2023–2024 годах возникла кассовая разница, поэтому я закрывала одни поступления за счет других, — пояснила она.

Судья напомнил, что рассматриваются заявления, поданные в 2025 году, и действия, совершенные ранее, в дело не включаются. Вместе с тем он разъяснил, что Дюсеева, как руководитель MM Travel, может подать отдельное заявление, если считает, что в 2023–2024 годах были похищены деньги.

Ранее адвокат Сариева просил обязать сторону Дюсеевой представить доказательства по ее обвинениям, в том числе сведения о переводах через Kaspi Pay и данные, подтверждающие использование средств в азартных целях.

Выступление потерпевшей

Она не стала прямо называть Сариева «мошенником», однако заявила, что он не выполнил обещание помочь ей с приобретением жилья. Отвечая на вопросы судьи, женщина уточнила, что передала обвиняемому в общей сложности около 800 тысяч тенге.

После ее выступления сам Ильяс Сариев взял слово, и между сторонами возник спор.

— Я ведь вам помогал. А вы теперь говорите, что я вас обманул. Я не обманывал. Когда вы остались без жилья, я забрал вас с детьми. Я помогал многим, не только вам. Не я оставил вас без крыши над головой, — сказал Сариев.

Судье пришлось несколько раз делать замечания как Сариеву и его адвокату, так и потерпевшей.

В ходе заседания защита представила видео, на которых люди рассказывают о помощи, оказанной им Сариевым.

Судья объявил, что судебное следствие завершено, а прения сторон начнутся 13 ноября в 15:00.

Отметим, что уголовное дело в отношении руководителя благотворительного фонда «Елге көмек» Ильяса Сариева было возбуждено в апреле 2025 года. Его задержали по подозрению в совершении мошенничества.

Позже в суде был зачитан обвинительный акт по делу.

Ильяс Сариев признал вину частично — по шести эпизодам из 26. Вторая подсудимая Актоты Дуйсеева также признала вину частично — по эпизодам, связанным с деятельностью турфирмы MM Travel.

В ходе судебного процесса родственники больных детей рассказали, что переводили Сариеву крупные суммы, надеясь на организацию сборов на лечение. Однако, по их словам, собранные деньги тратились на погашение личных долгов, а обещанные сборы так и не были открыты.

Главный фигурант дела Ильяс Сариев ранее дал показания, заявив, что частично признает вину по эпизодам, связанным с благотворительной деятельностью. По его словам, в турфирме MM Travel он занимался продвижением и маркетингом как блогер.

Актоты Дуйсеева в свою очередь пояснила, что открыла MM Travel совместно с Сариевым в январе 2023 года. По ее словам, финансовые трудности начались в 2024 году, когда со счетов компании были сняты крупные суммы. В суде она заявила, что Сариев использовал средства фирмы для азартных игр.