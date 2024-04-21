За фейк о гуманитарной помощи наказали жительницу Петропавловска
По WhatsApp-чатам разошлось голосовое сообщение 27-летней горожанки о том, что педагоги одной из школ, в которой расположен эвакопункт, якобы разворовывают доставляемую гуманитарную помощь, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
Директор школы обратилась в полицию. Установлено, что распространяемая информация является заведомо ложной. Автор фейка выявлена и привлечена к административной ответственности, решением суда оштрафована на 10 МРП.
Полиция убедительно просит людей воздерживаться от распространения недостоверной информации.
Напомним, огромный штраф грозит за распространение фейков о паводках.
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