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    19:21, 20 Апрель 2024 | GMT +6

    За фейк о гуманитарной помощи наказали жительницу Петропавловска

    интернет мошенники
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    По WhatsApp-чатам разошлось голосовое сообщение 27-летней горожанки о том, что педагоги одной из школ, в которой расположен эвакопункт, якобы разворовывают доставляемую гуманитарную помощь, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Директор школы обратилась в полицию. Установлено, что распространяемая информация является заведомо ложной. Автор фейка выявлена и привлечена к административной ответственности, решением суда оштрафована на 10 МРП.

    Полиция убедительно просит людей воздерживаться от распространения недостоверной информации.

    Напомним, огромный штраф грозит за распространение фейков о паводках.

    Рассылку с угрозами массовых убийств в школах Астаны распространили неизвестные.

    Жительницу Петропавловска наказали за фейк о воровстве волонтеров.

    Аким Петропавловска Серик Мухамедиев выступил с обращением к распространителям фейковой информации.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Петропавловск Соцсети СКО Фейки Закон и право Регионы Казахстана Полиция Штрафы Суды Гуманитарная помощь Учителя Паводки в Казахстане Паводки школа
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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