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    18:06, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Аким Петропавловска пригрозил авторам фейков

    Серик Мухамедиев
    Фото: скрин с видео

    Аким Петропавловска Серик Мухамедиев выступил с обращением к распространителям фейковой информации, передает агентство Kazinform.

    - Два дня было потрачено на то, чтобы подключить альтернативный источник водоснабжения. Это удалось сделать. Вчера вечером в дома пошла вода. Сегодня с утра рассылается ложная информация о подтоплении насосной с призывами набора запаса воды. Вследствие чего весь город начал активный забор. Из-за этого упало давление на «Кызылжар су». Также рассыпается видео с участием сотрудников ЧС. Этот случай произошел не в «Кызылжар су» Петропавловска. Жители города, повторяю - информация ложная. Своими действиями мы нарушаем привычный режим работы и создаем искусственное понижение давления, - сказал аким Петропавловска Серик Мухамедиев.

    Градоначальник обратился к распространителям фейковой информации.

    - В период, когда в городе очень сложная ситуация и люди обеспокоены нынешним положением, вы еще больше поднимаете искусственный ажиотаж! Все эти видео переданы в правоохранительные органы для установки авторов и распространителей для привлечения к ответственности. Сейчас давление восстанавливается. Не поддавайтесь искусственно созданному ажиотажу! Все виновные будут наказаны, - пообещал аким.

    12 апреля Петропавловск остался без воды. Водоснабжение было восстановлено спустя два дня.

    В регионе сохраняется сложная паводковая обстановка. Критическая ситуация – в Кызылжарском районе и городе Петропавловске.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Петропавловск Фейки Наводнение Регионы Вода Акимат Видео Паводки в Казахстане Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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