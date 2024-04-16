Аким Петропавловска пригрозил авторам фейков

Аким Петропавловска Серик Мухамедиев выступил с обращением к распространителям фейковой информации, передает агентство Kazinform.

- Два дня было потрачено на то, чтобы подключить альтернативный источник водоснабжения. Это удалось сделать. Вчера вечером в дома пошла вода. Сегодня с утра рассылается ложная информация о подтоплении насосной с призывами набора запаса воды. Вследствие чего весь город начал активный забор. Из-за этого упало давление на «Кызылжар су». Также рассыпается видео с участием сотрудников ЧС. Этот случай произошел не в «Кызылжар су» Петропавловска. Жители города, повторяю - информация ложная. Своими действиями мы нарушаем привычный режим работы и создаем искусственное понижение давления, - сказал аким Петропавловска Серик Мухамедиев.

Градоначальник обратился к распространителям фейковой информации.

- В период, когда в городе очень сложная ситуация и люди обеспокоены нынешним положением, вы еще больше поднимаете искусственный ажиотаж! Все эти видео переданы в правоохранительные органы для установки авторов и распространителей для привлечения к ответственности. Сейчас давление восстанавливается. Не поддавайтесь искусственно созданному ажиотажу! Все виновные будут наказаны, - пообещал аким.

12 апреля Петропавловск остался без воды. Водоснабжение было восстановлено спустя два дня.

В регионе сохраняется сложная паводковая обстановка. Критическая ситуация – в Кызылжарском районе и городе Петропавловске.