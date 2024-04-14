Пик паводка ожидается в ближайшие сутки в Петропавловске

Паводковая обстановка в Северо-Казахстанской области остается сложной. Критическая ситуация – в Кызылжарском районе и городе Петропавловске. Об этом сообщил на брифинге начальник оперативного штаба Кирилл Иванников, передает корреспондент агентства Kazinform.

Подтоплены более 1,6 тысяч домов, эвакуированы более 7,3 тысяч человек. Цифра меняется буквально каждый час.

Проводится эвакуация людей, которые проживают в районе озера Пестрого, в котором наблюдается подъем уровня воды и перелив через улицу Кожабергена Жырау. Угроза подтопления домов и дач высока. В поселке Борки топит жилые дома.

— Ожидается подтопление населенных пунктов, расположенных по руслу реки за Петропавловском. Здесь началась заблаговременная эвакуация жителей. По области более 4,7 тысяч человек заняты в противопаводковых мероприятиях, задействовано около 900 единиц техники. По данным гидропостов, прогнозов, пик паводка ожидается в ближайшие 12-24 часа, — сказал К.Иванников.

В Есильском районе вода постепенно уходит из населенных пунктов. Уровень перелива через гребень плотины на 12.00 часов составлял 295 см.