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    14:37, 14 Апрель 2024 | GMT +6

    Сложная паводковая обстановка сохраняется в СКО

    Паводки: по прежнему сложная ситуация в СКО
    Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

    Пресс-секретарь ДЧС СКО Евгений Журавлев доложил о паводковой ситуации в регионе, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — Обстановка в нашей области остается стабильно сложной. Сергеевское водохранилище заполнено на 159%, перелив через гребень плотины составляет 3 метра 10 см. Снижение на 40 см за сутки. Уровень воды в реке Есиль повышается, в связи с чем зафиксированы факты подтопления домов в населенных пунктах Кызылжарского района, расположенных вблизи ее берегов, а также в Петропавловске, — сказал Евгений Журавлев на брифинге в СЦК.

    По его словам, в данный момент подтопленными остаются по области 1648 домов, подтопленных придомовых территорий — 1115, пунктах Покровка, Николаевка, Петровка Есильского района — 112 домов. 

    Отмечается, что основной удар приходится на следующие села Кызылжарского р-на — Тепличное, Затон, Прибрежное — подтоплено 513 домов, эвакуировано 2203 человека.

    Наивысший подъем воды наблюдается в Петропавловске, однако скоро ожидаем постепенный спад.

    В Петропавловске подтоплено 1010 домов в микрорайонах Хромзавод и Подгора.

    Из них эвакуировано 4552 человек, из них 957 детей. Частично размещены в 3 средних школах и в общежитиях 2 колледжей областного центра, но большая часть у родственников.

    Теги:
    ДЧС Северо-Казахстанская область Петропавловск СКО Паводки
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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