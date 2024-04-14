Сложная паводковая обстановка сохраняется в СКО

Пресс-секретарь ДЧС СКО Евгений Журавлев доложил о паводковой ситуации в регионе, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Обстановка в нашей области остается стабильно сложной. Сергеевское водохранилище заполнено на 159%, перелив через гребень плотины составляет 3 метра 10 см. Снижение на 40 см за сутки. Уровень воды в реке Есиль повышается, в связи с чем зафиксированы факты подтопления домов в населенных пунктах Кызылжарского района, расположенных вблизи ее берегов, а также в Петропавловске, — сказал Евгений Журавлев на брифинге в СЦК.

По его словам, в данный момент подтопленными остаются по области 1648 домов, подтопленных придомовых территорий — 1115, пунктах Покровка, Николаевка, Петровка Есильского района — 112 домов.

Отмечается, что основной удар приходится на следующие села Кызылжарского р-на — Тепличное, Затон, Прибрежное — подтоплено 513 домов, эвакуировано 2203 человека.

Наивысший подъем воды наблюдается в Петропавловске, однако скоро ожидаем постепенный спад.

В Петропавловске подтоплено 1010 домов в микрорайонах Хромзавод и Подгора.

Из них эвакуировано 4552 человек, из них 957 детей. Частично размещены в 3 средних школах и в общежитиях 2 колледжей областного центра, но большая часть у родственников.