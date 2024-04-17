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    16:25, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Какое наказание грозит за распространение фейков о паводках

    полиция
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Павлодарцев просят не верить слухам и предупреждают об ответственности за распространение ложной информации о паводках. Авторам фейковых сообщений грозит штраф – до 370 тысяч тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Полицейские просят граждан доверять только официальной информации.

    - Новостные фейки мешают людям ориентироваться в ситуации. В условиях ЧС кто-то может поверить даже совершено нелепым слухам. Важно знать, что в подобных ситуациях в отношении распространителей информации, не соответствующей действительности, ведется сбор административного материала, - предупредили в департаменте полиции.

    Согласно части 3 статьи 456-2 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, размещение, распространение ложной информации интернет-пользователями, создающее условия для нарушения общественного порядка, прав и законных интересов граждан, организаций, охраняемых законом интересов общества или государства, влечет за собой штраф от 20 до 100 МРП. При условии, что эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

    Ранее в ДЧС опровергли сообщение о скором затоплении домов в Усольском микрорайоне Павлодара.

    Теги:
    Фейки Наводнение Павлодар Регионы Общество Паводки в Казахстане Павлодарская область Паводки
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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