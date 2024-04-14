Информация о подъеме уровня воды в Иртыше и скором затоплении домов в Павлодаре - фейк

Павлодарцы стали получать рассылку о резком подъеме уровня воды в Иртыше и скором затоплении домов в прибрежной зоне микрорайона Усолка. Информацию в областном департаменте по ЧС назвали фейком, передает корреспондент агентства Kazinform.

Рассылку горожане получили посредством WhatsApp.

— Департамент по ЧС сообщает, что рассылаемые сообщения — фейк, а также настоятельно просит гостей и жителей Павлодарской области доверять только проверенным источникам информации. В текущем году действительно объем попусков воды с водохранилищ Верхне-Иртышского каскада планируется больше, чем в прошлом году на 50%, но не является рекордным, — сообщили в ведомстве.

Тем не менее, к разливу Иртыша готовятся в Павлодаре. Чтобы уменьшить риск подтопления жилых домов сотрудники департамента по ЧС совместно с местными исполнительными органами возводят дамбы, заготавливают мешкотару, мониторят уровень воды.

Ранее павлодарцам сообщали, к разливу усиленно готовятся в районах Аккулы, Майском, Павлодарском и районе Теренколь. Там продолжают возводить и укреплять насыпи и дамбы в местах подверженных подтоплению. Превентивные меры предпринимают в Кенжеколе, поселке Атамекен и Аксу.

— Приоритетная задача акимов всех уровней — провести попуски без ущерба жителям, при этом с максимальной пользой для экосистемы и аграрному сектору региона, — заявил тогда глава региона Асаин Байанов.

Напомним, в Павлодарской области впервые за 11 лет будет затоплено 90% поймы Иртыша. Во время природоохранных попусков из Бухтарминского и Шульбинского водохранилищ будет сброшено более 6 млрд кубометров воды. Такой объем попусков должен благотворно сказаться на состоянии экосистемы.