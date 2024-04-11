К разливу Иртыша готовятся в Павлодарской области

В Павлодаре, Аксу и четырех районах Павлодарской области укрепляют дамбы. В пригородный поселок Атамекен уже завезли три тысячи тонн грунта, передает корреспондент агентства Kazinform.

Чтобы во время разлива уменьшить риск подтопления жилых домов, с юго-восточной стороны города Аксу укрепили земляную насыпь протяженностью 800 метров и высотой в один метр.

В районах Аккулы, Майский, Павлодарский и Теренколь также продолжают возводить и укреплять насыпи и дамбы в местах подверженных подтоплению, заготавливать мешки с инертным материалом.

Фото: ДЧС Павлодарской области

- Для предотвращения подтопления жилых домов в селе Кенжеколь и поселке Атамекен ежегодно проводятся работы по завозу грунта на насыпи для их укрепления. В поселок Атамекен завезено около 3000 тонн грунта, укреплено порядка 50 метров насыпи. Имеется 2000 мешкотары. В село Кенжеколь завезли 6500 тонн грунта, заготавливается мешкотара, укрепляются насыпи. В городе Аксу и микрорайоне Аксу также проводятся работы по укреплению дамбы. Там находятся два защитных сооружения, - сообщили в областном департаменте по ЧС.

Состояние дамб мониторят ежедневно.

Фото: ДЧС Павлодарской области

Напомним, в Павлодарской области впервые за 11 лет будет затоплено 90% поймы Иртыша. Во время природоохранных попусков из Бухтарминского и Шульбинского водохранилищ будет сброшено более 6 миллиардов кубометров воды. Такой объем попусков благотворно скажется на состоянии экосистемы и поможет местным фермерам.