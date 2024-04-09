Впервые за 11 лет будет затоплено 90% поймы Иртыша в Павлодарской области

К природоохранным попускам из Бухтарминского и Шульбинского водохранилищ готовятся в Павлодарской области. Сброшено будет 6,5 миллиарда кубометров воды, передает корреспондент агентства Kazinform.

До начала попусков в пойму Иртыша местные власти и ДЧС проверят все дамбы. Сейчас работы по берегоукреплению и обновлению дамб начаты в пригороде Павлодара — Кенжеколе и поселке Атамекен, в Аксу, в прибрежных селах Майского и Актогайского районов, районов Теренколь и Аккулы.

Однако такой объем природоохранных попусков в пойму Иртыша для области не критичный. Даже наоборот — это необходимо для экосистемы и местных фермеров. В прошлом году объемы природоохранных попусков в регионе оказались даже ниже, чем планировалось. Пойма была затоплена всего на 30%, что плохо сказалось на урожайности, аграрии оказались в сложном положении.

— Приоритетная задача акимов всех уровней — провести попуски без ущерба жителям, при этом с максимальной пользой для экосистемы и аграрного сектора региона, — подчеркнул аким области Асаин Байханов.

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

Напомним, 5 апреля стартовали попуски из канала имени Сатпаева в реку Шидерты.

Что касается паводков, ситуация в Павлодарской области стабилизировалась. В разной степени от талой воды пострадали 38 жилых домов. Владельцам 24 из них уже выплатили компенсацию. Хозяева оставшихся 14 домов получат выплаты до конца недели. За время паводков произошло 11 переливов на дорогах области, сейчас угроза снята и движение восстановлено.