Рассылку с угрозами массовых убийств в школах Астаны распространили неизвестные

Рассылку с угрозами о якобы планирующихся массовых убийствах в школах Астаны распространили в сети неизвестные, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сообщение появилось на одном из каналов Telegram, в нем говорится о якобы готовящихся расстрелах в школах Астаны.

- Нас 20 человек, нам не страшно, полиция не сможет нас поймать, - указано в сообщении.

В столичном департаменте полиции сообщают, что публикация не соответствует действительности.

- Напоминаем, что виновные в распространении заведомо ложного сообщения о готовящемся акте терроризма наказываются штрафом в размере 5 тысяч месячных расчетных показателей либо лишаются свободы на 5 лет, - добавили в ведомстве.

Фото: скрин рассылки в WhatsApp

Ранее 10-летний мальчик из города Павлодара предлагал жителям Астаны присоединиться к нападению на торговый центр «Керуен». За участие в теракте он обещал миллион тенге. Полицейские шутника нашли, его родителям придется оплатить штраф.