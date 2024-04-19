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    09:09, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Рассылку с угрозами массовых убийств в школах Астаны распространили неизвестные

    терроризм в интернете
    Фото: pixabay.com

    Рассылку с угрозами о якобы планирующихся массовых убийствах в школах Астаны распространили в сети неизвестные, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сообщение появилось на одном из каналов Telegram, в нем говорится о якобы готовящихся расстрелах в школах Астаны.

    - Нас 20 человек, нам не страшно, полиция не сможет нас поймать, - указано в сообщении.

    В столичном департаменте полиции сообщают, что публикация не соответствует действительности.

    - Напоминаем, что виновные в распространении заведомо ложного сообщения о готовящемся акте терроризма наказываются штрафом в размере 5 тысяч месячных расчетных показателей либо лишаются свободы на 5 лет, - добавили в ведомстве.

    рассылка о терактах
    Фото: скрин рассылки в WhatsApp

    Ранее 10-летний мальчик из города Павлодара предлагал жителям Астаны присоединиться к нападению на торговый центр «Керуен». За участие в теракте он обещал миллион тенге. Полицейские шутника нашли, его родителям придется оплатить штраф.

    Теги:
    Соцсети Фейки Терроризм Астана
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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