Павлодарский школьник призывал к совершению теракта в столичном ТРЦ

10-летний мальчик из города Павлодара предлагал жителям Астаны присоединиться к нападению на торговый центр «Керуен». За участие в теракте он обещал миллион тенге. Полицейские шутника нашли, его родителям придется оплатить штраф, передает корреспондент агентства Kazinform.

Столичным полицейским поступил сигнал, что в месседжере Whats App распространяется информация о готовящемся теракте.

— Вы слышали про теракт в Москве в «Крокус-сити холл»? Предлагаю вам один миллион тенге, чтобы вы устроили теракт в «Керуене». Мы вам выдадим напарников и снаряжение, за вами заедет наш человек. Если вы откажетесь, то мы к вам приедем, мы знаем, где вы живете, — было сказано в сообщении, которое получили жители столицы.

Полицейские сигнал отработали и выяснили, что автор сообщения — 10-летний школьник из Павлодара. Мальчик решил так подшутить над сестрой.

— В его действиях усматривается состав преступления, предусмотренного статьей 273 УК РК — заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Однако несовершеннолетний не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Учитывая совершение им умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения, за неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего, наказан законный представитель школьника, — сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Материал рассмотрен судом. Родителей оштрафовали на 20 МРП — почти 74 тысячи тенге. Максимальный штраф за такое преступление гораздо выше.

Полицейские напоминают: заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом до 5000 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.