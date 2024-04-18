Жительницу Петропавловска наказали за фейк о воровстве волонтеров

В Петропавловске 47-летняя горожанка сняла на видео, как волонтёры на заднем дворе одного из административных зданий грузят провизию в машину. Женщина решила, что стала свидетелем воровства волонтёрами гуманитарной помощи. Однако о своих подозрениях она оперативно сообщила не полиции, а участникам группы в WhatsApp’е, где она состоит. Из группы запись перекочевала в соцсеть TikTok, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДП СКО.

Таким образом, была распространена ложная информация, которая была выявлена сотрудниками управления по противодействию экстремизму департамента полиции СКО. В последние дни, в связи с паводками, стражи порядка усиленно мониторят интернет-пространство, в частности, для того, чтобы пресекать распространение недостоверной информации.

Проверив сообщение, полицейские установили, что якобы «похищенная» провизия на самом деле отправилась в село Большая Малышка Кызылжарского района, пострадавшее от разлива реки Есиль. Скорая на суждения жительница Петропавловска привлечена к административной ответственности в виде штрафа.