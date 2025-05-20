Йеменские хуситы объявили о «морской блокаде» израильского порта Хайфа

Движение йеменских хуситов «Ансар Алла» объявило в понедельник о «морской блокаде» израильского порта Хайфа в ответ на эскалацию Израилем войны в секторе Газа.

— Все компании, чьи суда находятся в этом порту или направляются в него, настоящим уведомляются о том, что на момент этого объявления вышеупомянутый порт был включен в список целей, — заявил в телевизионном обращении представитель группировки хуситов Яхья Сари.

Они пригрозили возобновить нападения на международное судоходство из-за введенной Израилем блокады гуманитарной помощи в сектор Газа в начале марте этого года.

Хуситы также продолжили обстреливать ракетами Израиль, в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа.

Среди заявленных целей хуситов также находится аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. В начале мая одна из выпущенных ими ракет достигла территории воздушной гавани, преодолев систему израильской противовоздушной обороны.

При этом большинство ракет, регулярно запускаемых йеменской группировкой по Израилю, в основном перехватываются либо отклоняются от курса, не достигая территории страны.

В ответ Израиль нанес несколько ударов по позициям йеменских хуситов, в результате которых был поврежден главный аэропорт Йемена в Сане и погибло несколько человек. Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил лидеров хуситов, что если ракетные атаки продолжатся, их ждет та же участь, что и лидеров ХАМАС, убитых Израилем в секторе Газа.

В марте президент США Дональд Трамп объявил о начале интенсивной военной кампании против хуситов, которая после недель бомбардировок территории западного Йемена и ответных ударов по американским авианосцам завершилась перемирием при условии отказа йеменских повстанцев от ударов по американским суднам в Красном море.

При этом хуситы утверждают, что условия соглашения не предусматривают прекращения атак на Израиль и пообещали продолжить атаки пока не завершится война в секторе Газа.

Следует отметить, что атаки из Йемена по территории Израиля, в частности, по аэропорту имени Бен Гуриона возымели некоторый эффект. По сообщениям Israel Hayom крупные международные авиалинии, приостановили полеты в Израиль.

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