Израильские самолеты нанесли удары по международному аэропорту Саны

По данным йеменских СМИ, истребители ВВС Израиля нанесли удары по контролируемому хуситами международному аэропорту Саны в столице Йемена.

Армия обороны Израиля подтвердила нанесение серии авиаударов по Йемену, заявив, что в ответ на неоднократные атаки хуситов на Израиль, в том числе нападение на аэропорт имени Бен-Гурион в воскресенье, израильские военные уничтожили контролируемый хуситами международный аэропорт Саны.

🚨 لقطات جديدة للغارات الجوية الإسرائيلية التي أصابت مطار صنعاء الدولي في اليمن. pic.twitter.com/DlzAqg5xES — الأحداث العالمية (@NewsNow4USA) May 6, 2025

По словам израильских военных, аэропорт в столице, подконтрольной хуситам, теперь «полностью выведен из строя» после ударов, нанесенных истребителями ВВС Израиля.

Армия обороны Израиля утверждает, что аэропорт использовался хуситами «для переброски оружия и боевиков, а также регулярно эксплуатируется режимом хуситов в террористических целях».

Перед ударом по аэропорту Армия обороны Израиля объявила о «срочной» эвакуации из международного аэропорта Сана.

— Мы призываем вас немедленно покинуть территорию аэропорта и предупредить всех, кто находится поблизости, о необходимости немедленно покинуть эту территорию, — заявил представитель Армии обороны Израиля на арабском языке.

Кроме того, Армия обороны Израиля заявила, что ее целью было уничтожено несколько электростанций вблизи Саны, которые использовались хуситами, а также цементный завод к северу от столицы, который группировка использовала для строительства инфраструктуры и туннелей.

По словам военных, удар по бетонному заводу «наносит удар по экономике режима и его военному потенциалу».

Напомним, в понедельник ВВС Израиля нанесли удар по Йемену в ответ на ракетную атаку по столичному аэропорту.