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    19:00, 06 Май 2025 | GMT +5

    Израильские самолеты нанесли удары по международному аэропорту Саны

    Аэропорт в столице Йемена, подконтрольной хуситам, теперь «полностью выведен из строя», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Израильские самолеты нанесли удары по международному аэропорту Саны
    Фото: x.com / idfonline

    По данным йеменских СМИ, истребители ВВС Израиля нанесли удары по контролируемому хуситами международному аэропорту Саны в столице Йемена.

    Армия обороны Израиля подтвердила нанесение серии авиаударов по Йемену, заявив, что в ответ на неоднократные атаки хуситов на Израиль, в том числе нападение на аэропорт имени Бен-Гурион в воскресенье, израильские военные уничтожили контролируемый хуситами международный аэропорт Саны.

    По словам израильских военных, аэропорт в столице, подконтрольной хуситам, теперь «полностью выведен из строя» после ударов, нанесенных истребителями ВВС Израиля.

    Армия обороны Израиля утверждает, что аэропорт использовался хуситами «для переброски оружия и боевиков, а также регулярно эксплуатируется режимом хуситов в террористических целях».

    Перед ударом по аэропорту Армия обороны Израиля объявила о «срочной» эвакуации из международного аэропорта Сана.

    — Мы призываем вас немедленно покинуть территорию аэропорта и предупредить всех, кто находится поблизости, о необходимости немедленно покинуть эту территорию, — заявил представитель Армии обороны Израиля на арабском языке.

    Кроме того, Армия обороны Израиля заявила, что ее целью было уничтожено несколько электростанций вблизи Саны, которые использовались хуситами, а также цементный завод к северу от столицы, который группировка использовала для строительства инфраструктуры и туннелей.

    По словам военных, удар по бетонному заводу «наносит удар по экономике режима и его военному потенциалу».

    Напомним, в понедельник ВВС Израиля нанесли удар по Йемену в ответ на ракетную атаку по столичному аэропорту.

    Теги:
    Аэропорт Ближний Восток Хуситы Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
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