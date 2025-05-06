ВВС Израиля нанесли удар по Йемену в ответ на ракетную атаку

В понедельник вечером израильские ВВС нанесли авиаудары по удерживаемому хуситами портовому городу Ходейда в Йемене на побережье Красного моря и расположенный неподалеку цементный завод в городе Баджил. Об этом сообщается в заявлении Армии обороны Израиля.

В операции участвовали около 20 истребителей ВВС Израиля, которые сбросили 50 боеприпасов. Удары стали ответом на ракетный удар группировки хуситов по аэропорту имени Бен-Гурион в Тель-Авиве днем ​​ранее.

Удары были согласованы с США, однако американские силы напрямую не участвовали в операции.

Израильские военные опубликовали изображения, на которых видно, как самолеты готовятся к взлету. В операции также участвовали заправщики и самолеты-разведчики ВВС Израиля.

Армия обороны Израиля заявила, что порт Ходейда использовался хуситами «для переброски иранского оружия, оборудования для военных нужд и других террористических целей».

ЦАХАЛ заявил, что бетонный завод в Баджиле «служит важным экономическим ресурсом для террористического режима хуситов и используется для строительства туннелей и военной инфраструктуры», добавив, что удары «наносят удар по экономике режима и его военному потенциалу».

— Удар был нанесен в ответ на неоднократные атаки террористического режима хуситов на Государство Израиль, в ходе которых по территории Израиля и его гражданскому населению были запущены ракеты класса «земля-земля» и беспилотные летательные аппараты, — сообщается в заявлении военных.

На кадрах в социальных сетях запечатлен крупный пожар на бетонном заводе, в результате которого, по данным министерства здравоохранения правительства Йемена, контролируемого хуситами, пострадало не менее 21 человека.

Удары были нанесены после того, как ракета, выпущенная из Йемена в воскресенье, упала внутри периметра аэропорта имени Бен-Гуриона недалеко от Тель-Авива. Это стало первым случаем, когда ракета хуситов достигла территории аэропорта, несмотря на попытки перехвата.

Ракета оставила широкую воронку в земле недалеко от парковки аэропорта, в результате чего шесть человек получили ранения, никто из них не получил серьезных травм, а большинство международных авиакомпаний были вынуждены приостановить полеты.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответные меры против хуситов и их иранских покровителей. Хуситы заявили, что их действия являются актом солидарности с палестинцами и пообещали продолжить атаки, пока Израиль не прекратит военные действия в Газе.

В понедельник йеменские хуситы вновь подверглись нападениям авиации США, которая с середины марта проводит интенсивные боевые действия против повстанцев.