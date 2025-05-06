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    18:35, 05 Май 2025 | GMT +5

    Йеменские хуситы сообщают о 10 ночных ударах США по Сане и ее окрестностям

    В результате серии авиаударов пострадали 16 человек, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Йеменские хуситы сообщают о 10 ночных ударах США по Сане и ее окрестностям
    Фото: x.com / @CENTCOM

    Йеменские повстанцы-хуситы обвинили США в нанесении примерно 10 ударов по столице Сане и ее окрестностям в ночь на понедельник.

    По данным йеменского издания Al Masirah, в ходе последних атак авианалетам подверглись районы Хаб и Эш-Шааф в провинции аль-Джауф, район Аттан в Сане и район Рагван в Марибе.

    Информационное агентство Saba, связанное с хуситами, сообщает, что два удара были нанесены по улице Арбаин в столице, а один — по дороге в аэропорт. В нанесении ударов обвиняются США.

    По данным министерства здравоохранения правительства Йемена, подконтрольного хуситам, в районе Саван в результате ударов ранения получили 16 человек.

    Удары были нанесены после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал принять ответные меры против хуситов и принять меры против поддерживающего их Ирана. Заявление израильского премьера прозвучало через несколько часов после того, как хуситы нанесли удар баллистической ракетой по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

    В результате были нарушены международные рейсы и ранены шесть человек.

    Несколько часов спустя хуситы заявили, что попытаются установить «воздушную блокаду» Израиля, путем нанесения ударов по его аэропортам в ответ на расширение израильской армией «агрессивной» войны в секторе Газа, а также призвали авиакомпании отменить свои рейсы.

    С марта американские военные повысили интенсивность авиаударов по Йемену.

    Теги:
    Ближний Восток Хуситы Мировые новости США
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
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