Йеменские хуситы сообщают о 10 ночных ударах США по Сане и ее окрестностям

Йеменские повстанцы-хуситы обвинили США в нанесении примерно 10 ударов по столице Сане и ее окрестностям в ночь на понедельник.

По данным йеменского издания Al Masirah, в ходе последних атак авианалетам подверглись районы Хаб и Эш-Шааф в провинции аль-Джауф, район Аттан в Сане и район Рагван в Марибе.

Информационное агентство Saba, связанное с хуситами, сообщает, что два удара были нанесены по улице Арбаин в столице, а один — по дороге в аэропорт. В нанесении ударов обвиняются США.

По данным министерства здравоохранения правительства Йемена, подконтрольного хуситам, в районе Саван в результате ударов ранения получили 16 человек.

Crews embarked on USS Carl Vinson (CVN 70) and USS Harry S. Truman (CVN 75) resupply at sea and operate 24/7, targeting Iran-backed Houthi terrorists within Houthi controlled areas of Yemen.#HouthisAreTerrorists pic.twitter.com/TgT1dKEVcr — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 2, 2025

Удары были нанесены после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал принять ответные меры против хуситов и принять меры против поддерживающего их Ирана. Заявление израильского премьера прозвучало через несколько часов после того, как хуситы нанесли удар баллистической ракетой по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

В результате были нарушены международные рейсы и ранены шесть человек.

Несколько часов спустя хуситы заявили, что попытаются установить «воздушную блокаду» Израиля, путем нанесения ударов по его аэропортам в ответ на расширение израильской армией «агрессивной» войны в секторе Газа, а также призвали авиакомпании отменить свои рейсы.

С марта американские военные повысили интенсивность авиаударов по Йемену.