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    18:12, 08 Май 2025 | GMT +5

    США – хуситы. Кто победил?

    После недель боев США и хуситы договорились о перемирии, однако стороны по-разному оценивают его итоги. При этом, как заявляют в Сане, атаки на Израиль будут продолжены, передает корреспондент агентства Kazinform.

    США – хуситы. Кто победил?
    Фото: x.com / @WhiteHouse

    В среду президент США Дональд Трамп заявил, что США немедленно прекратят удары по йеменским хуситам. С его слов, йеменская вооруженная группировка «капитулировала» при заключении соглашения о прекращении огня и согласилась прекратить прерывать важные судоходные пути на Ближнем Востоке.

    Между тем высокопоставленный представитель хуситов отверг заявление президента США Дональда Трампа о капитуляции, заявив, что именно США «отступили».

    — Изменилась лишь позиция Америки, но наша позиция остается твердой, — заявил главный переговорщик Мохаммед Абдулсалам телеканалу Al-Masirah.

    Посредником между сторонами выступил Оман который заявил, что США и хуситы договорились «больше не нападать друг на друга» после семи недель интенсивных ударов США по Йемену.

    — После недавних обсуждений и контактов… с целью деэскалации усилия привели к соглашению о прекращении огня между двумя сторонами. Ни одна из сторон не будет нападать на другую… обеспечивая свободу судоходства и бесперебойность международного торгового судоходства в Красном море, — заявил министр иностранных дел Омана Бадр Альбусаиди.

    В заявлении сообщается, что в соответствии с соглашением ни США, ни хуситы не будут нападать друг на друга, включая американские суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

    В четверг Трамп заявил, что принимает на слово заверения хуситов о соблюдении достигнутого накануне перемирия, согласно которому предполагается прекращение атак хуситов на американские суда в обмен на остановку ударов США по повстанцам в Йемене.

    — Мы принимаем их слово… Мы нанесли им очень серьезный удар. У них была высокая способность выдерживать удары, — сказал президент США. — Можно сказать, у них много храбрости.

    Атаки по Израилю продолжатся

    Хуситы утверждают, что соглашение не предусматривает прекращения атак на Израиль, который на этой неделе нанес удары по Йемену в ответ на ракетную атаку по аэропорту в Тель-Авиве.

    Абдулсалам сообщил информационному агентству Reuters в среду, что нападение на Израиль не было включено «ни в какой форме, ни в каком виде» в соглашение, достигнутое при посредничестве Омана.

    — Мы продолжим атаковать израильские суда до тех пор, пока помощь не будет доставлена ​​в Газу, — заявил пресс-секретарь группировки хуситов.

    Неожиданность для Израиля

    По сообщениям израильских СМИ, сделка стала неожиданностью для властей Израиля.

    Несмотря на это, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна сможет справиться с хуситами самостоятельно.

    — Израиль будет защищать себя сам. Мы делаем это в Йемене, мы делаем это в других местах, на больших расстояниях. У Израиля очень длинная рука, и мы будем знать, как ее использовать, — заявил Нетаньяху.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац в четверг выступил с предупреждением к повстанцам-хуситам и поддерживающему их Ирану, заявив, что Израиль «должен быть в состоянии защитить себя самостоятельно от любой угрозы или врага».

    — Хуситы примут на себя тяжелые удары со стороны Израиля, если продолжат стрелять в нашу сторону. ЦАХАЛ готов к любой миссии, — сообщается в заявлении израильского министра.

    Напомним, c 15 марта США усилили удары по поддерживаемым Ираном йеменским хуситам, чтобы остановить атаки на судоходство в Красном море. Американские военные заявили, что с этого момента они нанесли удары по более чем 1 тыс. целей.

    В октябре 2023 года Израиль начал военную операцию в секторе Газа в ответ на нападение ХАМАС на юг страны. В знак солидарности с палестинцами хуситы стали наносить удары по Израилю и атаковать суда в Красном море.

    Теги:
    Ближний Восток Хуситы Израиль США
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
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