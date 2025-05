США – хуситы. Кто победил?

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что США немедленно прекратят удары по йеменским хуситам. С его слов, йеменская вооруженная группировка «капитулировала» при заключении соглашения о прекращении огня и согласилась прекратить прерывать важные судоходные пути на Ближнем Востоке.

Между тем высокопоставленный представитель хуситов отверг заявление президента США Дональда Трампа о капитуляции, заявив, что именно США «отступили».

Посредником между сторонами выступил Оман который заявил, что США и хуситы договорились «больше не нападать друг на друга» после семи недель интенсивных ударов США по Йемену.

В заявлении сообщается, что в соответствии с соглашением ни США, ни хуситы не будут нападать друг на друга, включая американские суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

Following recent discussions and contacts conducted by the Sultanate of Oman with the United States and the relevant authorities in Sana’a, in the Republic of Yemen, with the aim of de-escalation, efforts have resulted in a ceasefire agreement between the two sides. In the…