США – хуситы. Кто победил?

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что США немедленно прекратят удары по йеменским хуситам. С его слов, йеменская вооруженная группировка «капитулировала» при заключении соглашения о прекращении огня и согласилась прекратить прерывать важные судоходные пути на Ближнем Востоке.

Между тем высокопоставленный представитель хуситов отверг заявление президента США Дональда Трампа о капитуляции, заявив, что именно США «отступили».

— Изменилась лишь позиция Америки, но наша позиция остается твердой, — заявил главный переговорщик Мохаммед Абдулсалам телеканалу Al-Masirah.

Посредником между сторонами выступил Оман который заявил, что США и хуситы договорились «больше не нападать друг на друга» после семи недель интенсивных ударов США по Йемену.

— После недавних обсуждений и контактов… с целью деэскалации усилия привели к соглашению о прекращении огня между двумя сторонами. Ни одна из сторон не будет нападать на другую… обеспечивая свободу судоходства и бесперебойность международного торгового судоходства в Красном море, — заявил министр иностранных дел Омана Бадр Альбусаиди.

В заявлении сообщается, что в соответствии с соглашением ни США, ни хуситы не будут нападать друг на друга, включая американские суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

Following recent discussions and contacts conducted by the Sultanate of Oman with the United States and the relevant authorities in Sana’a, in the Republic of Yemen, with the aim of de-escalation, efforts have resulted in a ceasefire agreement between the two sides. In the… — Badr Albusaidi — بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) May 6, 2025

В четверг Трамп заявил, что принимает на слово заверения хуситов о соблюдении достигнутого накануне перемирия, согласно которому предполагается прекращение атак хуситов на американские суда в обмен на остановку ударов США по повстанцам в Йемене.

— Мы принимаем их слово… Мы нанесли им очень серьезный удар. У них была высокая способность выдерживать удары, — сказал президент США. — Можно сказать, у них много храбрости.

Атаки по Израилю продолжатся

Хуситы утверждают, что соглашение не предусматривает прекращения атак на Израиль, который на этой неделе нанес удары по Йемену в ответ на ракетную атаку по аэропорту в Тель-Авиве.

Абдулсалам сообщил информационному агентству Reuters в среду, что нападение на Израиль не было включено «ни в какой форме, ни в каком виде» в соглашение, достигнутое при посредничестве Омана.

— Мы продолжим атаковать израильские суда до тех пор, пока помощь не будет доставлена ​​в Газу, — заявил пресс-секретарь группировки хуситов.

Неожиданность для Израиля

По сообщениям израильских СМИ, сделка стала неожиданностью для властей Израиля.

Несмотря на это, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна сможет справиться с хуситами самостоятельно.

— Израиль будет защищать себя сам. Мы делаем это в Йемене, мы делаем это в других местах, на больших расстояниях. У Израиля очень длинная рука, и мы будем знать, как ее использовать, — заявил Нетаньяху.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац в четверг выступил с предупреждением к повстанцам-хуситам и поддерживающему их Ирану, заявив, что Израиль «должен быть в состоянии защитить себя самостоятельно от любой угрозы или врага».

— Хуситы примут на себя тяжелые удары со стороны Израиля, если продолжат стрелять в нашу сторону. ЦАХАЛ готов к любой миссии, — сообщается в заявлении израильского министра.

Напомним, c 15 марта США усилили удары по поддерживаемым Ираном йеменским хуситам, чтобы остановить атаки на судоходство в Красном море. Американские военные заявили, что с этого момента они нанесли удары по более чем 1 тыс. целей.

CENTCOM Forces Launch Large Scale Operation Against Iran-Backed Houthis in Yemen



On March 15, U.S. Central Command initiated a series of operations consisting of precision strikes against Iran-backed Houthi targets across Yemen to defend American interests, deter enemies, and… pic.twitter.com/u5yx8WneoG — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 15, 2025

В октябре 2023 года Израиль начал военную операцию в секторе Газа в ответ на нападение ХАМАС на юг страны. В знак солидарности с палестинцами хуситы стали наносить удары по Израилю и атаковать суда в Красном море.