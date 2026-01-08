Яма на яме: в Усть-Каменогорске назвали сроки ремонта Иртышского моста

Водители жалуются: движение по мосту через Иртыш всё чаще превращается в полосу препятствий и создаёт реальную угрозу безопасности.

По словам горожан, асфальт на переправе разрушен настолько, что водителям приходится резко тормозить, перестраиваться и буквально «лавировать» между выбоинами — даже в плотном потоке.

— Там не просто ямы, там яма на яме. Если не знаешь дорогу, легко влететь и остаться без подвески, — говорит водитель Ержан Абитаев.

Другие участники движения с ним солидарны.

— В часы пик люди резко уходят из полосы, кто-то притормаживает, кто-то объезжает. Всё это на мосту — прямой путь к аварии, — отмечает автомобилист Сергей Михайлов.

Чтобы временно облегчить проезд, коммунальным службам пришлось латать повреждённые участки даже в холодное время года — в отдельных местах ямы засыпали подручными материалами, и даже заделали кирпичами. Однако водители подчёркивают, что такие меры лишь частично снижают риск и не решают проблему системно.

Когда мост всё же приведут в порядок, рассказал аким города Алмат Акышов. По его словам, капитальный ремонт покрытия планируется начать в конце мая — в период, когда школьники уходят на каникулы и транспортная нагрузка снижается.

— Наверное, не секрет, что большинство жителей сейчас не самыми хорошими словами нас вспоминают, проезжая Иртышский мост. Стыдно очень. В этом году его надо капитально отремонтировать. Нужно продумать организацию движения, чтобы было меньше заторов. Возможно, с участием полиции и с применением реверсивной схемы: днём — больше полос в одну сторону, вечером — в другую, — пояснил аким.

Завершить ремонтные работы планируют до 1 сентября. До начала капитального ремонта ответственным службам поручено продолжить ямочный ремонт, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. Основные работы, как ожидается, будут вестись поэтапно — с поочерёдным перекрытием полос и разводкой транспортных потоков.

В акимате заверили, что сроки и качество ремонта Иртышского моста будут находиться на строгом контроле. Для водителей же главное ожидание остаётся прежним — чтобы одна из ключевых транспортных артерий города перестала быть источником постоянного риска.

Напомним, ранее споры среди горожан вызвал новый проезд под мостом, который должен был снизить нагрузку на кольцо и уменьшить заторы у главной переправы через Иртыш.

В целом в Усть-Каменогорске состояние мостов вызывает множество вопросов. В частности, осенью обрушился Шнайдеровский мост. Его обещали починить в течение двух месяцев.

Но в октябре уже стало понятно, что нужно строить новый.

По факту обрушения возбуждено уголовное дело, так как всего за год до этого переправу ремонтировали.

Теперь мост планируют построить всего за год.