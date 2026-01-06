РУ
    Новый проезд под мостом в Усть-Каменогорске вызвал споры среди горожан

    Новая транспортная развязка под Иртышским мостом, открытая в Усть-Каменогорске в канун Нового года, уже стала одной из самых обсуждаемых точек в городе, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Новый проезд под мостом в Усть-Каменогорске
    Фото: Информационный центр ВКО

    Новый участок дороги под Иртышским мостом задумывался как транспортная развязка, которая упростит движение вдоль набережной и снизит нагрузку на кольцо. Но теперь недовольны пешеходы.

    Горожане отмечают, что пространство, которое раньше воспринималось как прогулочная зона, теперь требует повышенной осторожности. Маршрут вдоль реки фактически «обрывается», и людям приходится выбирать между неудобным обходом и небезопасным соседством с машинами.

    — Ты идёшь по набережной и внезапно оказываешься там, где нужно смотреть не на реку, а по сторонам — чтобы не выйти прямо под колёса. Это сбивает с толку. Зимой вообще сложно понять, где можно идти, а где уже дорога, — возмущена жительница города Евгения Самойлова.

    В городских службах поясняют — пешеходам следует пользоваться старым маршрутом вдоль набережной. Сам проезд пока функционирует без окончательного благоустройства.

    — Этот участок открыт в рабочем режиме. Полное обустройство предусмотрено следующим этапом, после стабилизации погодных условий, — пояснили в акимате.

    Автомобилисты, в свою очередь, обращают внимание на геометрию выезда из-под моста. По их словам, разметка требует от водителя максимальной концентрации — особенно в тёмное время суток или при плотном потоке.

    — Выезд там не интуитивный. Если едешь первый раз, нужно буквально «угадать» траекторию. Очень легко наехать на двойную сплошную. Чувствуешь себя так, будто проходишь тест на аккуратность. Малейшая ошибка — и уже формально не прав, — говорит водитель Ерлан Бакытжанов.

    Обсуждение новой схемы движения активно продолжается в социальных сетях. Пользователи выкладывают ролики, рисуют схемы и делятся личным опытом проезда.

    — Мы уже сами друг другу объясняем, как правильно там поворачивать. Люди снимают видео, показывают по кадрам — иначе не разобраться, — пишут горожане в комментариях.

    Пока власти призывают соблюдать правила и дождаться завершения благоустройства, жители подчёркивают: сам факт, что новый проезд приходится «осваивать» через соцсети, говорит о необходимости доработки. Горожане надеются, что с наступлением весны этот участок станет действительно удобной частью городской среды, а не точкой постоянного напряжения.

    Ранее мы уже рассказывали, какой будет дорога под мостом и насколько улучшит трафик.

    Нелли Нигматуллина
