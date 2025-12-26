В Усть-Каменогорске до конца года откроют новую дорогу под мостом

Как сообщили в акимате Усть-Каменогорска, строительные работы на этом участке уже полностью завершены. В ближайшие дни здесь запустят светофоры, после чего дорога будет готова к приёму транспорта.

— Новая проезжая часть под мостом будет четырёхполосной. Со стороны реки предусмотрен тротуар для пешеходов, отделённый от проезжей части защитной зоной. Кроме того, на всём участке уже смонтирована система уличного освещения. Технически дорога полностью готова к эксплуатации, — отметили в акимате.

Ожидается, что после ввода объекта в эксплуатацию нагрузка на объездные маршруты снизится примерно на 20%.

Иртышский мост остаётся одной из самых проблемных точек городской дорожной сети. Утром и вечером здесь регулярно образуются протяжённые автомобильные заторы. Основная причина — интенсивный транспортный поток в сторону микрорайона Комбината шёлковых тканей, где проживает значительная часть горожан.

Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске разрушенный Шнайдеровский мост планируют построить заново в течение одного года.