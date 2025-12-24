Шнайдеровский мост в Усть-Каменогорске планируют построить за год

О планах стало известно на отчётной встрече акима области с населением.

— Сейчас проект — на этапе подготовки ПСД. В следующем году планируем приступить к строительству и полностью его завершить, — отметил аким ВКО Нурымбет Сактаганов.

Шнайдеровский мост рассматривается как один из ключевых инфраструктурных проектов для города. Его строительство должно снизить транспортную нагрузку на существующие переправы и улучшить связанность районов Усть-Каменогорска, особенно в часы пик. Власти подчёркивают, что при реализации проекта будут учитывать как пропускную способность, так и вопросы безопасности движения.

После завершения разработки ПСД станет известна точная стоимость проекта и источники финансирования.

Напомним, Шнайдеровский мост в Усть-Каменогорске обрушился в начале сентября этого года.

Его обещали починить в течение двух месяцев.

Но в октябре уже стало понятно, что нужно строить новый мост.

По факту обрушения возбуждено уголовное дело, так как всего за год до этого мост ремонтировали.