Взрыв пиротехники во дворе дома: в Туркестанской области пострадали подростки

Пиротехнические изделия были использованы подростками без присмотра взрослых. В результате они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Врачи отмечают, что угрозы жизни пострадавших нет. Состояние пациентов стабильное, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Как уточнили специалисты, инцидент произошел во дворе частного дома в Сарыагашском районе Туркестанской области. При этом использовалось запрещенное пиротехническое изделие, применение которого в населенных пунктах не допускается.

— В связи с произошедшим департамент по чрезвычайным ситуациям призывает граждан, особенно родителей, не проявлять равнодушие к безопасности детей. Пиротехнические изделия — не игрушка, при их использовании необходимо строго соблюдать установленные правила безопасности. Департамент призывает население соблюдать правила безопасности во избежание подобных происшествий. Безопасность — ответственность каждого гражданина, — сообщили в ДЧС Туркестанской области.

Специалисты напоминают, что согласно статье 436 Кодекса об административных правонарушениях РК, использование пиротехники в населенных пунктах запрещено. Если нарушение совершает ребенок младше 16 лет, ответственность полностью ложится на родителей. За детскую шалость законом предусмотрен штраф в размере 20 МРП с конфискацией пиротехнических изделий.

Случай в Туркестанской области вновь актуализировал вопрос контроля за досугом несовершеннолетних.

— Нами направлены официальные письма во все организации образования страны с требованием обеспечить максимальные меры безопасности и усилить профилактику в преддверии праздников, — отметили в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК.

При этом специалисты подчеркивают, что эффективность таких мер невозможна без участия самих родителей.

— Мы призываем каждого родителя проявить максимальную бдительность. Не допускайте детей к опасным предметам. Праздник не должен обернуться трагедией, — подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что в преддверии праздников в ряде регионов Казахстана уже усилили контроль за продажей пиротехнических изделий. В Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях, а также в Алматы проходят рейды, в ходе которых изымаются незаконные партии пиротехники.