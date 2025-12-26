Рейды против нелегальной пиротехники усилили в ВКО: изъято более 60 изделий

Совместные мероприятия проводят сотрудники полиции и спасатели ДЧС ВКО. Основное внимание уделяют местам реализации фейерверков и петард — рынкам, павильонам и торговым точкам. Проверяют наличие лицензий, сертификатов соответствия, а также условия хранения продукции. Как подчеркивают специалисты, нарушение этих требований может привести к самовозгоранию изделий и тяжелым последствиям. Необходимость таких рейдов продиктована реальными происшествиями.

— В прошлом году в области было зарегистрировано два случая, когда из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при использовании пиротехники произошли пожары в квартирах, также люди получили травмы. Именно поэтому мы в очередной раз напоминаем, что приобретать пиротехнические изделия нужно только в специализированных магазинах и строго соблюдать инструкцию по эксплуатации, — отметил заместитель начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Медет Мукашев.

Параллельно с профилактикой ведется и жесткий контроль за незаконной торговлей. Как сообщил старший инспектор группы контроля за оборотом оружия и природоохранной полиции управления полиции Усть-Каменогорска подполковник полиции Айдар Рамазанов, в ходе рейдов уже выявлены серьезные нарушения.

— На сегодняшний день из незаконного оборота изъято более 60 единиц пиротехнических изделий. По фактам нарушений составлено восемь административных протоколов по статье 196 Кодекса об административных правонарушениях. Вся изъятая продукция будет направлена на уничтожение, — пояснил представитель полиции.

Спасатели и полицейские напоминают, продажа пиротехники с рук, из автомобилей, палаток и на стихийных прилавках категорически запрещена. Особую опасность представляют изделия без сертификатов и с нарушенной упаковкой. Запуск фейерверков вблизи жилых домов, под навесами, возле деревьев и автомобилей может привести к возгораниям, а детям использование петард строго запрещено.

Мобильные группы за декабрь провели уже более 200 профилактических рейдов, и работа продолжается. Главная цель, подчеркивают в ведомствах, — не штрафы, а безопасность жителей и предотвращение трагедий в праздничные дни.

