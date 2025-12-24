Более полутонны незаконной пиротехники изъяли в Алматы

Оно направлено на обеспечение общественной безопасности и предупреждение травматизма среди населения.

С начала проведения рейдов полицейскими выявлено 52 факта незаконной реализации пиротехнических изделий. Из незаконного оборота изъято 167 коробок пиротехники общим весом около 510 килограммов.

По всем выявленным фактам возбуждено 52 производства.

Начальник управления общественной безопасности ДП Алматы Асхат Кулбаев подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена.

— Основная цель проводимых мероприятий — это предупреждение травм и пожаров, а также обеспечение безопасности граждан, особенно детей, в период массовых и праздничных мероприятий. Полиция будет и дальше принимать все необходимые меры по пресечению незаконного оборота пиротехнических изделий, — сказал он.

Ранее спасатели Алматы рассказали, как избежать пожаров из-за фейерверков.