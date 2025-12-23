Как избежать пожаров из-за фейерверков: советы спасателей Алматы

За последние пять лет в период с 31 декабря по 5 января в мегаполисе произошло 68 пожаров. 10 из них были напрямую связаны с применением салютов и петард. При этом отмечается снижается количество таких пожаров.

По данным замначальника департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Данияра Жусупова, в новогоднюю ночь 2025 года после запуска пиротехники загорелась кровля частного жилого дома в микрорайоне Шугыла. Огнем была уничтожена практически вся крыша.

Кроме того, в новогодние праздники прошлого года из-за неосторожного обращения с пиротехникой за медицинской помощью обратились 19 человек, из них 11 — дети.

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Алматы совместно с полицией с 5 декабря 2025 года по 3 января 2026 года проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника». Уже проведено 69 совместных рейдов, изъято около 500 килограммов несертифицированной пиротехнической продукции, составлено более 20 административных протоколов.

Также состоялся круглый стол с представителями рынков и торгово-развлекательных центров и проведено около 150 разъяснительных бесед с продавцами пиротехнических изделий.

Фото: РСК Алматы

— Напоминаем, что покупать пиротехнические изделия следует только в специализированных магазинах, проверяйте целостность упаковки и срок годности. Хранить изделия нужно вдали от источников тепла и влаги. Не допускайте детей младше 16 лет к самостоятельному запуску пиротехники. Никогда не наклоняйтесь над коробкой изделия и совершайте поджог фитиля на расстоянии вытянутой руки. После поджога фитиля выйдите за радиус опасной зоны. Не запускайте изделия при сильном ветре, не пытайтесь запускать пиротехнику повторно, если она не сработала. Не направляйте фейерверки на людей и животных, не бросайте петарды под ноги. Убедитесь, что в радиусе опасной зоны отсутствуют препятствия для запуска пиротехники. Минимальное расстояние от жилых домов до места запуска должно составлять не менее 50 метров, и на этой площадке не должны быть деревья, линии электропередач, — подчеркнул Данияр Жусупов.

Также спасатели напомнили о пожарной безопасности при установке и оформлении новогодних елок. Елки должны быть устойчивыми, не загромождать выходы, располагаться не ближе одного метра от стен и потолков. При использовании гирлянд необходимо учитывать нагрузку на электросеть, а при первых признаках неисправности иллюминацию сразу отключать.

Напомним, в Жамбылской области начались профилактические рейды по выявлению и пресечению несанкционированной торговли пиротехнической продукцией.