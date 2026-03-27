РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:24, 27 Март 2026 | GMT +5

    Взаимодействие в рамках ЕАЭС носит исключительно экономический характер — Бектенов

    На полях заседания Евразийского межправительственного совета в широком формате Премьер-министр РК Олжас Бектенов с учетом председательства Казахстана в ЕМПС прокомментировал заявление Посла Исламской Республики Иран Али Акбара Джоукара касательно военно-политической ситуации вокруг Ирана и в целом на Ближнем Востоке, передает Kazinform.

    Фото: primeminister.kz

    Олжас Бектенов подчеркнул экономический характер ЕАЭС.

    — Взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза носит исключительно экономический характер и его мандат не предусматривает обсуждение международных политических проблем и вопросов региональной безопасности, — заявил Олжас Бектенов.

    Касательно комментария Посольства Исламской Республики Иран отмечено, что, к сожалению, в последнее время геополитическая обстановка в мире остается крайне сложной и нестабильной.

    Во многих странах обострились вооруженные конфликты, которые оказывают негативное влияние на мировую экономику.

    Президент Казахстана обозначил позицию страны, призвав прекратить вооруженные атаки на гражданские и экономические объекты и вернуться за стол переговоров. Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что в этой сложной ситуации наша страна не стремится к роли посредника. При этом в случае заинтересованности вовлеченных государств, Казахстан готов организовать мирный диалог в священном городе Туркестане.

    Олжас Бектенов выразил уверенность в том, что все партнеры Казахстана разделяют позицию о скорейшем завершении конфликта и возврата к переговорному процессу.

    Напомним, под председательством Премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова в Шымкенте проходит заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном формате.

    С 1 января 2026 года Республика Казахстан приняла на себя председательство в органах Евразийского экономического союза. В этой связи Главой нашего государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым в адрес стран-участниц направлено обращение, в котором обозначены основные приоритеты председательства Казахстана с учетом современных экономических реалий.

    В ходе выступления Бектенов предложил создать ИИ-платформу по координации грузопотоков на территории ЕАЭС.

    Казахстан также инициировал цифровизацию ветеринарного и фитосанитарного контроля в ЕАЭС.

    Теги:
    Правительство РК Сотрудничество ЕАЭС Экономика Международные отношения Ситуация на Ближнем Востоке Олжас Бектенов
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают