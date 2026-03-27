Взаимодействие в рамках ЕАЭС носит исключительно экономический характер — Бектенов

Олжас Бектенов подчеркнул экономический характер ЕАЭС.

— Взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза носит исключительно экономический характер и его мандат не предусматривает обсуждение международных политических проблем и вопросов региональной безопасности, — заявил Олжас Бектенов.

Касательно комментария Посольства Исламской Республики Иран отмечено, что, к сожалению, в последнее время геополитическая обстановка в мире остается крайне сложной и нестабильной.

Во многих странах обострились вооруженные конфликты, которые оказывают негативное влияние на мировую экономику.

Президент Казахстана обозначил позицию страны, призвав прекратить вооруженные атаки на гражданские и экономические объекты и вернуться за стол переговоров. Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что в этой сложной ситуации наша страна не стремится к роли посредника. При этом в случае заинтересованности вовлеченных государств, Казахстан готов организовать мирный диалог в священном городе Туркестане.

Олжас Бектенов выразил уверенность в том, что все партнеры Казахстана разделяют позицию о скорейшем завершении конфликта и возврата к переговорному процессу.

Напомним, под председательством Премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова в Шымкенте проходит заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном формате.

С 1 января 2026 года Республика Казахстан приняла на себя председательство в органах Евразийского экономического союза. В этой связи Главой нашего государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым в адрес стран-участниц направлено обращение, в котором обозначены основные приоритеты председательства Казахстана с учетом современных экономических реалий.

В ходе выступления Бектенов предложил создать ИИ-платформу по координации грузопотоков на территории ЕАЭС.

Казахстан также инициировал цифровизацию ветеринарного и фитосанитарного контроля в ЕАЭС.