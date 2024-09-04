Всемирные игры кочевников: на 10 гектарах развернется этноаул «Көшпенділер Әлемі» в Астане

В Астане с 8 по 13 сентября пройдут Всемирные игры кочевников. В связи с этим около ипподрома «Казанат» на 10 гектарах развернется этноаул «Көшпенділер Әлемі», где каждый сможет погрузиться в самобытный мир кочевых народов, передает агентство Kazinform.

- 7 сентября с 11:00 часов этноаул «Көшпенділер Әлемі» распахнет свои ворота, приглашая всех гостей на потрясающее открытие. Этноаул будет делиться на несколько локаций: центральная площадь, детская игровая площадка для национальных игр, палатка для народной музыки, музей кочевых цивилизаций под открытым небом, спортивные мероприятия, национальная кухня, главная сцена, этно-поселения регионов, ремесленники и специальный городок с восточным рынком. Также на территории этноаула будет организован настоящий восточный базар, где можно найти множество сувениров. Свою продукцию представят более двухсот ремесленников страны, - сообщает столичный акимат.

Каждый день в этноауле планируется начинать с грандиозного парада «Шаттық керуені», который станет ярким началом дня, демонстрируя богатое культурное наследие и традиции казахского народа.

На главной сцене «Өнер ордасы» ежедневно с 12:00 до 17:00 будут проходить концерты «Думанды дала», представляющие лучшие региональные коллективы со всех уголков страны. Этнофольклорные ансамбли, казахские национальные оркестры, солисты и танцевальные коллективы выступят в традиционном этническом стиле.

Фото: акимат Астаны

В вечерней программе в 18:00 гостей ждут гала-концерты «Ұлы дала ұні», которые завершатся грандиозными выступлениями артистов казахстанской эстрады и международных коллективов, в числе которых инструментальный дуэт «Аркаим», ансамбль песни и танца «Бірлік» и солистка танцев народов мира Анель Марабаева, этно-группы «Хазар», «Steppe Sons», проект «The Nomads Fire» и мультиинструменталист Еділ Хусаинов.

Все концерты на главной сцене «Өнер ордасы» открыты для свободного посещения. Для детей предусмотрена игровая площадка «Балалар алаңы», где они смогут весело и познавательно провести время. Также в этноауле будут представлены рестораны казахской национальной кухни, где туристы и гости смогут насладиться традиционной и национальной кухней.

Вместе с тем, в рамках Игр кочевников будут задействованы 4 этноаула по разным районам:

на территории Есильского района этноаул будет расположен на площади монумента «Байтерек»;

на территории района Алматы этноаул раскинется около монумента «Қазақ елі»;

на территории района Байқоңыр обустроят этноауыл в парке «Ататюрк»;

на территории района Нура этноаул будет располагаться в Центральном парке.

Концертная программа будет проходить в этноаулах каждый вечер с 18:00 до 20:00 часов с 8 сентября по 13 сентября.

Ранее сообщалось, что в столице временно изменены схемы движения маршрутов №№ 18, 37, 303, 323 сроком по 15 сентября включительно. А также для удобства граждан по городу запустят специальные автобусы.

Напомним, открытие V Всемирных игр кочевников пройдет 8 сентября на стадионе «Астана арена». По предварительным прогнозам, в дни проведения Игр кочевников столицу могут посетить около 100 тысяч туристов. Участники и гости будут размещены в 20 гостиницах, где их обеспечат полноценным питанием.