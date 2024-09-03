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    17:00, 03 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Спецавтобусы запустят для посетителей Всемирных игр кочевников

    автобус
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    В столице пройдут V Всемирные игры кочевников. Для удобства граждан по городу запустят специальные автобусы, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    Во время проведения соревнований для жителей и гостей столицы будут запущены специальные автобусы, которые будут курсировать с нескольких точек с 8.00 до 20.00 часов.

    Проезд на специальных автобусах возможен только при предоставлении билета на Всемирные игры кочевников. 

    Въезд на личном транспорте к месту проведения мероприятий будет запрещен.

    Точки сбора и выезда специальных автобусов:

    • Парковочная зона «Астана Арена»
    • Парковочная зона «Бас мешіт»
    • Парковочная зона «ЕХРО»

    Как сообщалось ранее, в целях обеспечения жителей и гостей столицы общественным транспортом к местам проведения Всемирных игр кочевников временно изменены схемы движения маршрутов № 18, 37, 303, 323 сроком по 15 сентября включительно.

    Жителей столицы просят заранее планировать свой маршрут.

    Напомним, открытие V Всемирных игр кочевников пройдет 8 сентября на стадионе «Астана арена». По предварительным прогнозам, в дни проведения Игр кочевников столицу могут посетить около 100 тысяч туристов. Участники и гости будут размещены в 20 гостиницах, где их обеспечат полноценным питанием.

    Состязания по 21 виду спорта будут проходить на территории нескольких объектов, среди которых стадион «Астана-Арена», ипподром «Казанат», Дворец единоборств им. Ж. Ушкемпирова, Ледовый дворец «Алау», Легкоатлетический спортивный комплекс «Qazaqstan» и комплекс «Думан».

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел 3 сентября совещание по подготовке к V Всемирным играм кочевников.

    Теги:
    Всемирные игры кочевников Спорт Автобус Астана Игры кочевников
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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