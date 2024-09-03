Всемирные игры кочевников: в Астане изменятся маршруты автобусов

В Астане в связи с V Всемирными играми кочевников изменится маршрут движения ряда автобусов, передает агентство Kazinform со ссылкой на CTS.

В целях обеспечения жителей и гостей столицы общественным транспортом к местам проведения Всемирных игр кочевников временно изменены схемы движения маршрутов № 18, 37, 303, 323 сроком по 15 сентября включительно.

Фото: CTS

Фото: CTS

Фото: CTS

Фото: CTS

V Всемирные игры кочевников — это значимое событие, которое укрепляет культурные и спортивные связи между странами, а также способствует популяризации национального наследия.

Напомним, по предварительным прогнозам, в дни проведения Игр кочевников столицу могут посетить около 100 тысяч туристов. Участники и гости будут размещены в 20 столичных гостиницах, где их обеспечат полноценным питанием.

Состязания по 21 виду спорта будут проходить на территории нескольких столичных объектов, среди которых стадион «Астана-Арена», ипподром «Казанат», Дворец единоборств им. Ж. Ушкемпирова, Ледовый дворец «Алау», Легкоатлетический спортивный комплекс «Qazaqstan» и комплекс «Думан». Общая сумма призовых составит 253 млн тенге.

В столице Казахстана, как в городе, принимающем игры, велась тщательная подготовка к спортивному мероприятию. Сейчас здесь наносят последние штрихи. Об этом — в фоторепортаже агентства Kazinform.