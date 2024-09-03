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    12:53, 03 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Всемирные игры кочевников: в Астане изменятся маршруты автобусов

    қоғамдық көлік
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    В Астане в связи с V Всемирными играми кочевников изменится маршрут движения ряда автобусов, передает агентство Kazinform со ссылкой на CTS.

    В целях обеспечения жителей и гостей столицы общественным транспортом к местам проведения Всемирных игр кочевников временно изменены схемы движения маршрутов № 18, 37, 303, 323 сроком по 15 сентября включительно.

    Всемирные игры кочевников: в Астане изменятся схемы движения автобусов
    Фото: CTS
    Будем работать дальше – Севда Алиева о выступлении на Паралимпиаде Казахстанские пара стрелки, выступившие на XVII летних Паралимпийских играх вернулись домой. Среди них — серебряный призер Еркин Габбасов и знаменосец сборной Казахстана Севда Алиева, которая поделилась своими впечатлениями с корреспондентом агентства Kazinform. — Впечатления колоссальные. Это мои первые Паралимпийские игры, и я рада, что получила такой опыт. Атмосфера на играх абсолютно другая, и это то, что должен почувствовать каждый спортсмен. Я довольна своим результатом и рада за Еркина Габбасова, который завоевал серебро. Эта медаль для нас особенная — первая в истории парастрельбы, — отметила Алиева. Спортсменка также рассказала о своих планах на будущее. — Я надеюсь, что пулевая стрельба будет развиваться, и что в этот спорт будут приходить ещё больше ребят. Мы будем продолжать тренироваться и стремиться к лучшим результатам на следующих Паралимпийских играх. Впереди у нас чемпионат Азии, и мы будем усердно работать, чтобы улучшить наши достижения, — добавила она. Напомним, 31-летняя Севда Алиева была знаменосцем сборной Казахстана на церемонии открытия Паралимпиады-2024 вместе с Бериком Измаганбетовым из национальной команды по волейболу сидя. К сожалению, Алиевой не удалось выйти в финал соревнований: в квалификации она набрала 546 очков и заняла 13-е место, а в финал прошли спортсменки с восемью лучшими результатами. Паралимпиада-2024 стала для неё единственной дисциплиной, в которой она квалифицировалась, выступая в категории SH1 для людей с поражением опорно-двигательного аппарата, способных удерживать оружие без дополнительной опоры. https://www.inform.kz/ru/sevda-alieva-ostalas-bez-finala-paralimpiadi-2024-9abb38 Карина Кущанова
    Фото: CTS
    Всемирные игры кочевников: в Астане изменятся схемы движения автобусов
    Фото: CTS
    Всемирные игры кочевников: в Астане изменятся схемы движения автобусов
    Фото: CTS

    V Всемирные игры кочевников — это значимое событие, которое укрепляет культурные и спортивные связи между странами, а также способствует популяризации национального наследия.

    Напомним, по предварительным прогнозам, в дни проведения Игр кочевников столицу могут посетить около 100 тысяч туристов. Участники и гости будут размещены в 20 столичных гостиницах, где их обеспечат полноценным питанием.

    Состязания по 21 виду спорта будут проходить на территории нескольких столичных объектов, среди которых стадион «Астана-Арена», ипподром «Казанат», Дворец единоборств им. Ж. Ушкемпирова, Ледовый дворец «Алау», Легкоатлетический спортивный комплекс «Qazaqstan» и комплекс «Думан». Общая сумма призовых составит 253 млн тенге.

    В столице Казахстана, как в городе, принимающем игры, велась тщательная подготовка к спортивному мероприятию. Сейчас здесь наносят последние штрихи. Об этом — в фоторепортаже агентства Kazinform.

    Теги:
    Всемирные игры кочевников Транспорт Автобус Астана
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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