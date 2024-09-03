Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по подготовке к V Всемирным играм кочевников, в ходе которого были рассмотрены вопросы готовности национальной сборной, а также спортивных комплексов, гостиниц и культурных объектов. Заслушаны отчеты о функционировании общественного транспорта, обеспечении безопасности и поддержании чистоты в дни состязаний, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда

Президент подчеркнул, что Игры кочевников являются крупнейшими в мире соревнованиями по национальным видам спорта. Он акцентировал внимание на важности организации всех мероприятий на высоком уровне, а также на необходимости создать комфортные условия для гостей и спортсменов, познакомить их с богатой историей и культурой Казахстана.

Фото: Акорда

С докладами выступили первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр, заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Мурат Нуртлеу, министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, аким Астаны Женис Касымбек, министр культуры и информации Аида Балаева, министр внутренних дел Ержан Саденов и министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Напомним, открытие V Всемирных игр кочевников пройдет 8 сентября на стадионе «Астана арена». По предварительным прогнозам, в дни проведения Игр кочевников столицу могут посетить около 100 тысяч туристов. Участники и гости будут размещены в 20 гостиницах, где их обеспечат полноценным питанием.

Состязания по 21 виду спорта будут проходить на территории нескольких объектов, среди которых стадион «Астана-Арена», ипподром «Казанат», Дворец единоборств им. Ж. Ушкемпирова, Ледовый дворец «Алау», Легкоатлетический спортивный комплекс «Qazaqstan» и комплекс «Думан».