Все услуги по протезированию мы берем на себя — глава Минтруда о девочке, лишившейся ног в ДТП
Министр труда и социальной защиты РК Светлана Жакупова рассказала о том, какая помощь оказывается семье девочки, лишившейся ног в ДТП с автобусом в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Все услуги по протезированию мы берем на себя, все услуги по реабилитации. Вчера в СМИ тоже была информация: прикрепление девочки было в Егиндыкольском районе, в районной поликлинике. Сейчас врачами будет разработана индивидуальная программа реабилитации. Сопровождение семьи будет за нашим министерством, — заявила Светлана Жакупова.
Ранее сообщалось, что семье девочки, потерявшей обе ноги в результате аварии автобуса в столице, акимат Астаны предоставит жилье, а также ребенку назначат пособие.
Страховая компания «Евразия» осуществила ускоренную страховую выплату в размере 19,66 млн тенге семье девочки.
Напомним, 2 июня в Астане автобус с пассажирами врезался в опору информационного табло.
В результате ДТП 15 пострадавших доставили в больницы города. Троих человек госпитализировали, в том числе девочку 2017 года рождения, которой пришлось ампутировать ноги.
Водителя автобуса, с участием которого произошло дорожно-транспортное происшествие, задержали.