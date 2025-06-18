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    10:21, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Все услуги по протезированию мы берем на себя — глава Минтруда о девочке, лишившейся ног в ДТП

    Министр труда и социальной защиты РК Светлана Жакупова рассказала о том, какая помощь оказывается семье девочки, лишившейся ног в ДТП с автобусом в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дтп с автобусом, пострадавшая девочка
    Фото: Kazinform

    — Все услуги по протезированию мы берем на себя, все услуги по реабилитации. Вчера в СМИ тоже была информация: прикрепление девочки было в Егиндыкольском районе, в районной поликлинике. Сейчас врачами будет разработана индивидуальная программа реабилитации. Сопровождение семьи будет за нашим министерством, — заявила Светлана Жакупова.

    Ранее сообщалось, что семье девочки, потерявшей обе ноги в результате аварии автобуса в столице, акимат Астаны предоставит жилье, а также ребенку назначат пособие.

    Страховая компания «Евразия» осуществила ускоренную страховую выплату в размере 19,66 млн тенге семье девочки.

    Напомним, 2 июня в Астане автобус с пассажирами врезался в опору информационного табло.
    В результате ДТП 15 пострадавших доставили в больницы города. Троих человек госпитализировали, в том числе девочку 2017 года рождения, которой пришлось ампутировать ноги.

    Водителя автобуса, с участием которого произошло дорожно-транспортное происшествие, задержали.

    Теги:
    Социальная поддержка Пострадавшие ДТП Автобус Астана
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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