Временно изменится движение нескольких маршрутов в Алматы

По данным Транспортного холдинга города, изменения связаны со строительством распределительных сетей водопровода и канализации в микрорайоне Достык Ауэзовского район.

№50 — В северном направлении: ул. Ашимова – пр. Абая – ул. Яссауи, далее по схеме. В обратном направлении: ул. Яссауи – пр. Абая – ул. Ашимова, далее по схеме.

№52 — В северном направлении: ул. Грозы – ул. Кунаева – ул. Ашимова – пр.Абая – ул. Яссауи, далее по схеме. В обратном направлении: ул. Яссауи – пр. Абая – ул. Ашимова, далее по схеме.

№126 — В южном направлении: ул. Яссауи – пр. Абая – разворот в восточном направлении ул. Ашимова под мостом – пр. Абая – ул. Момышулы – ул. Шаляпина – ул. Саина – ул. Жандосова, далее по схеме. В обратном направлении: ул. Грозы – ул. Кунаева – ул. Ашимова – ул. Шаляпина – ул. Момышулы – пр. Абая – ул. Яссауи, далее по схеме.

№139 — В южном направлении: ул. Яссауи – пр. Абая – ул. Ашимова – ул. Рыскулова – ул. Грозы – ул. Кунаева – ул. Жандосова, далее по схеме. В обратном направлении: ул. Жандосова – ул. Ашимова – пр. Абая – ул. Яссауи, далее по схеме.

№226 — В южном направлении: пр. Абая – ул. Момышулы – ул. Шаляпина – ул. Ашимова, далее по схеме. В обратном направлении: ул. Грозы – ул. Кунаева – ул. Ашимова – пр. Абая, далее по схеме.

№250 — В северном направлении: ул. Ашимова – пр. Абая, далее по схеме. В обратном направлении – без изменений.

Отметим, что до 1 августа движение автотранспорта закрыто по улице Римского-Корсакова (от Бульвара Бухар-Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

До 20 июля — на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова (в обоих направлениях).

До 1 сентября движение автотранспорта ограничено на улице Ходжанова от улицы Гагарина до улицы Жарокова, а также на улице Жарокова от улицы Ходжанова до улицы Дунаевского в южном направлении.

Движение по улице Яссауи в Алматы поэтапно перекрывают до конца лета.

Также с 3 июля по 25 августа закрыто движение по улице Маркова – на участке от бульвара Бухар Жырау до детского сада «Зайка».