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    21:45, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Временно изменится движение нескольких маршрутов в Алматы

    С 10 июля в Алматы будут временно изменены схемы движения шести автобусных маршрутов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    транспорт
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    По данным Транспортного холдинга города, изменения связаны со строительством распределительных сетей водопровода и канализации в микрорайоне Достык Ауэзовского район.

    • №50 — В северном направлении: ул. Ашимова – пр. Абая – ул. Яссауи, далее по схеме. В обратном направлении: ул. Яссауи – пр. Абая – ул. Ашимова, далее по схеме.
    • №52 — В северном направлении: ул. Грозы – ул. Кунаева – ул. Ашимова – пр.Абая – ул. Яссауи, далее по схеме. В обратном направлении: ул. Яссауи – пр. Абая – ул. Ашимова, далее по схеме.
    • №126 — В южном направлении: ул. Яссауи – пр. Абая – разворот в восточном направлении ул. Ашимова под мостом – пр. Абая – ул. Момышулы – ул. Шаляпина – ул. Саина – ул. Жандосова, далее по схеме. В обратном направлении: ул. Грозы – ул. Кунаева – ул. Ашимова – ул. Шаляпина – ул. Момышулы – пр. Абая – ул. Яссауи, далее по схеме.
    • №139 — В южном направлении: ул. Яссауи – пр. Абая – ул. Ашимова – ул. Рыскулова – ул. Грозы – ул. Кунаева – ул. Жандосова, далее по схеме. В обратном направлении: ул. Жандосова – ул. Ашимова – пр. Абая – ул. Яссауи, далее по схеме.
    • №226 — В южном направлении: пр. Абая – ул. Момышулы – ул. Шаляпина – ул. Ашимова, далее по схеме. В обратном направлении: ул. Грозы – ул. Кунаева – ул. Ашимова – пр. Абая, далее по схеме.
    • №250 — В северном направлении: ул. Ашимова – пр. Абая, далее по схеме. В обратном направлении – без изменений.

    Отметим, что до 1 августа движение автотранспорта закрыто по улице Римского-Корсакова (от Бульвара Бухар-Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

    До 20 июля — на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова (в обоих направлениях).

    До 1 сентября движение автотранспорта ограничено на улице Ходжанова от улицы Гагарина до улицы Жарокова, а также на улице Жарокова от улицы Ходжанова до улицы Дунаевского в южном направлении. 

    Движение по улице Яссауи в Алматы поэтапно перекрывают до конца лета.

    Также с 3 июля по 25 августа закрыто движение по улице Маркова – на участке от бульвара Бухар Жырау до детского сада «Зайка». 

    Теги:
    Транспорт Автобус Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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