В МЧС поделились кадрами спасения животных в ЗКО и СКО

Кадры поисково-спасательных работ в Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях опубликовала пресс-служба МЧС РК, передает агентство Kazinform.

— Из села Бударин Акжаикского района Западно-Казахстанской области спасатели Туркестанской области вывели в безопасное место более 130 лошадей. Спасательные работы продолжаются, — сообщили в пресс-службе.

Фото: МЧС РК

Фото: МЧС РК

Напомним, как сообщил вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Бауыржан Сыздыков на заседании Правительства, подтопленными остаются свыше пяти тысяч жилых домов, более 16 тысяч дач и одной тысячи дворовых территорий, 91 здание.

Фото: МЧС РК

Фото: МЧС РК

По данным МЧС, в Западно-Казахстанской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях продолжается ликвидация паводков. На западе обстановка осложнилась из-за сбросов воды из Ириклинского водохранилища России в реку Жайык (Урал), на севере вода прибывает из Акмолинской области.

Представитель МЧС РК Аскар Шарип на брифинге в СЦК рассказал, что в Западно-Казахстанской области на реке Урал (Жайык) сохраняется повышение уровня воды. В ЗКО круглосуточно работают солдаты и спасатели. Они строят дамбы и укрепляют берега рек.

В то же время, по сообщению руководителья отдела мобилизационной подготовки и гражданской защиты аппарата акима СКО Серика Гайсина, пик паводка второй волны в Северо-Казахстанской области пройден.

В трех областях Казахстана продолжается ликвидация паводков. Об этом рассказали в МЧС РК.

В каких регионах Казахстана ожидается засуха, рассказали в «Казгидромете».