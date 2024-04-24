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    21:17, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    В МЧС поделились кадрами спасения животных в ЗКО и СКО

    В МЧС поделились кадрами спасения животных в ЗКО и СКО
    Фото: МЧС РК

    Кадры поисково-спасательных работ в Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях опубликовала пресс-служба МЧС РК, передает агентство Kazinform.

    — Из села Бударин Акжаикского района Западно-Казахстанской области спасатели Туркестанской области вывели в безопасное место более 130 лошадей. Спасательные работы продолжаются, — сообщили в пресс-службе.

    В МЧС поделились кадрами спасения животных в ЗКО и СКО
    Фото: МЧС РК
    В МЧС поделились кадрами спасения животных в ЗКО и СКО
    Фото: МЧС РК

    Напомним, как сообщил вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Бауыржан Сыздыков на заседании Правительства, подтопленными остаются свыше пяти тысяч жилых домов, более 16 тысяч дач и одной тысячи дворовых территорий, 91 здание. 

    В МЧС поделились кадрами спасения животных в ЗКО и СКО
    Фото: МЧС РК
    В МЧС поделились кадрами спасения животных в ЗКО и СКО
    Фото: МЧС РК

    По данным МЧС, в Западно-Казахстанской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях продолжается ликвидация паводков. На западе обстановка осложнилась из-за сбросов воды из Ириклинского водохранилища России в реку Жайык (Урал), на севере вода прибывает из Акмолинской области.

    Представитель МЧС РК Аскар Шарип на брифинге в СЦК рассказал, что в Западно-Казахстанской области на реке Урал (Жайык) сохраняется повышение уровня воды. В ЗКО круглосуточно работают солдаты и спасатели. Они строят дамбы и укрепляют берега рек.

    В то же время, по сообщению руководителья отдела мобилизационной подготовки и гражданской защиты аппарата акима СКО Серика Гайсина, пик паводка второй волны в Северо-Казахстанской области пройден.

    В трех областях Казахстана продолжается ликвидация паводков. Об этом рассказали в МЧС РК.

    В каких регионах Казахстана ожидается засуха, рассказали в «Казгидромете».

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Спасение животных СКО Регионы Животные Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область Паводки
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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