В трех областях Казахстана продолжается ликвидация паводков — МЧС

Подтопленными остаются свыше пяти тысяч жилых домов, более 16 тысяч дач и одной тысячи дворовых территорий, 91 здание. Об этом сообщил вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Бауыржан Сыздыков на заседании Правительства, передает корреспондента агентства Kazinform.

По данным МЧС, в Западно-Казахстанской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях продолжается ликвидация паводков. На западе обстановка осложнилась из-за сбросов воды из Ириклинского водохранилища России в реку Жайык (Урал), на севере вода прибывает из Акмолинской области.

— В областях Абай, Павлодарской, Карагандинской, Улытау, Акмолинской и Костанайской, обстановка стабильная, уровень воды в местных реках постепенно снижается. Здесь угрозы подтопления населенных пунктов нет, — отметил Бауыржан Сыздыков.

По его словам, подтопленными остаются свыше пяти тысяч жилых домов, более 16 тысяч дач и одной тысячи дворовых территорий, 91 здание.



— Безусловно, последствия стихии крупномасштабны, нанесен ущерб населенным пунктам. В 10-ти областях была объявлена 41 чрезвычайная ситуация местного масштаба. Сейчас в трех районах области Абай и Павлодарской области они уже сняты, — проинформировал вице-министр.

Под координацией МЧС оперативно решаются вопросы по жизнеобеспечению населенных пунктов в зонах ЧС, это доставка воды, восстановление энергоснабжения и транспортного сообщения.