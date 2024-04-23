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    10:21, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    В трех областях Казахстана продолжается ликвидация паводков — МЧС

    паводки
    Фото: Рrimeminister.kz

    Подтопленными остаются свыше пяти тысяч жилых домов, более 16 тысяч дач и одной тысячи дворовых территорий, 91 здание. Об этом сообщил вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Бауыржан Сыздыков на заседании Правительства, передает корреспондента агентства Kazinform.

    По данным МЧС, в  Западно-Казахстанской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях продолжается ликвидация паводков. На западе обстановка осложнилась из-за сбросов воды из Ириклинского водохранилища России в реку Жайык (Урал), на севере вода прибывает из Акмолинской области.

    — В областях Абай, Павлодарской, Карагандинской, Улытау, Акмолинской и Костанайской, обстановка стабильная, уровень воды в местных реках постепенно снижается. Здесь угрозы подтопления населенных пунктов нет, — отметил Бауыржан Сыздыков. 

    По его словам, подтопленными остаются свыше пяти тысяч жилых домов, более 16 тысяч дач и одной тысячи дворовых территорий, 91 здание. 


    — Безусловно, последствия стихии крупномасштабны, нанесен ущерб населенным пунктам. В 10-ти областях была объявлена 41 чрезвычайная ситуация местного масштаба. Сейчас в трех районах области Абай и Павлодарской области они уже сняты, — проинформировал вице-министр.

    Под координацией МЧС оперативно решаются вопросы по жизнеобеспечению населенных пунктов в зонах ЧС, это доставка воды, восстановление энергоснабжения и транспортного сообщения.

    — С начала ликвидации паводков откачано порядка 11,6 миллиона кубометров талых вод, уложено более пяти миллионов мешкотар. Впервые внедрены новые методы и подходы при спасательных и неотложных работах. К примеру, установка понтонных мостов в Актюбинской и Северо-Казахстанской областях, возведение водоотводных каналов в сжатые сроки. Это позволило обеспечить транспортное сообщение и снизить риски подтопления, — сообщил Б. Сыздыков. 

    Теги:
    Правительство Атырауская область ДЧС МЧС Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Режим ЧС Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область Паводки
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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