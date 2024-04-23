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    00:02, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Строят дамбы и укрепляют берега рек: в ЗКО круглосуточно работают солдаты и спасатели

    ДЧС Карагандинской области укрепляют дамбы дачного общества города Уральск
    Фото: МЧС РК

    Работа по противодействию паводкам проводится в Западно-Казахстанской области в круглосуточном режиме, передает агентство Kazinform.

    Дамбы вокруг села Дарьинское Байтерекского района ЗКО
    Фото: кадр из видео Министерства обороны РК

    По информации пресс-службы Министерства обороны РК, село Дарьинское Байтерекского района Западно-Казахстанской области под угрозой подтопления. Военнослужащие Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил возводят второй уровень дамбы вокруг поселка. Высота заграждения свыше трех с половиной метров.

    Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, сводная спасательная группа воинской части 20982 совместно с сотрудниками ДЧС Кызылординской и Актюбинской областей укрепляют береговую  линию реки Чаган, для этого используются мешки с инертными материалами.

    Укрепление береговой линии реки Чаган
    Фото: МЧС РК

    Спасателями ДЧС Карагандинской области продолжаются работы по укреплению дамбы дачного общества города Уральск.

    ДЧС Карагандинской области укрепляют дамбы дачного общества города Уральск
    Фото: МЧС РК

    100 человек личного состава Минобороны из Мангистауской области  укрепляют село Мичурино на реке Чаган, работая в три смены. А десятки солдат и спасателей из Актобе, Астаны и Алматы строят дамбы в остальных микрорайонах города Уральска.

    Представитель МЧС РК Аскар Шарип сообщил, что за сутки в Уральске спасены 4 человека. В ведомстве показали спасательные операции пожилой женщины и мужчины.

    Так, во время проведения патрулирования в районе Самал города Уральск спасателями оперативно-спасательного отряда была эвакуирована гражданка 1943 года рождения.

    А во время облета подтопленных дачных массивов в городе Уральск на вертолете Казавиаспас МИ-8 МЧС спасателями Республиканского оперативно-спасательного отряда спасен мужчина 1979 года рождения.

    Сотрудники природоохранной полиции активно участвуют в эвакуационных работах в ЗКО.

     

    Теги:
    МВД РК МЧС ЗКО Река Чаган Река Урал Минобороны РК Видео Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область Паводки
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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