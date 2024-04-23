Строят дамбы и укрепляют берега рек: в ЗКО круглосуточно работают солдаты и спасатели

Работа по противодействию паводкам проводится в Западно-Казахстанской области в круглосуточном режиме, передает агентство Kazinform.

Фото: кадр из видео Министерства обороны РК

По информации пресс-службы Министерства обороны РК, село Дарьинское Байтерекского района Западно-Казахстанской области под угрозой подтопления. Военнослужащие Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил возводят второй уровень дамбы вокруг поселка. Высота заграждения свыше трех с половиной метров.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, сводная спасательная группа воинской части 20982 совместно с сотрудниками ДЧС Кызылординской и Актюбинской областей укрепляют береговую линию реки Чаган, для этого используются мешки с инертными материалами.

Фото: МЧС РК

Спасателями ДЧС Карагандинской области продолжаются работы по укреплению дамбы дачного общества города Уральск.

Фото: МЧС РК

100 человек личного состава Минобороны из Мангистауской области укрепляют село Мичурино на реке Чаган, работая в три смены. А десятки солдат и спасателей из Актобе, Астаны и Алматы строят дамбы в остальных микрорайонах города Уральска.

Представитель МЧС РК Аскар Шарип сообщил, что за сутки в Уральске спасены 4 человека. В ведомстве показали спасательные операции пожилой женщины и мужчины.

Так, во время проведения патрулирования в районе Самал города Уральск спасателями оперативно-спасательного отряда была эвакуирована гражданка 1943 года рождения.

А во время облета подтопленных дачных массивов в городе Уральск на вертолете Казавиаспас МИ-8 МЧС спасателями Республиканского оперативно-спасательного отряда спасен мужчина 1979 года рождения.

Сотрудники природоохранной полиции активно участвуют в эвакуационных работах в ЗКО.