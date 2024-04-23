Личный состав и технику МЧС из стабильных районов ЗКО перебросят в сторону Атырауской области

Во время инспекции территории Западно-Казахстанской области, вице-премьер Канат Бозумбаев поручил МЧС перебросить личный состав и технику из районов, которые столкнулись с пиком паводков, к населенным пунктам вниз по течению реки Жайык до границы с Атырауской областью, передает агентство Kazinform.

Сообщается о постепенном снижении уровня воды, поступающей из Оренбурга в реку Жайык. В селах Байтерекского района Западно-Казахстанской области – селах Озерное, Рубежинское и Январцево – наблюдается убывание воды.

По прогнозам специалистов, пик паводков в Западно-Казахстанской области пройдет без резкого увеличения.

В Уральске сохраняется сложная оперативная обстановка. В городе находятся свыше 6 тысяч человек, включая сотрудников МЧС и Минобороны, прибывших из других регионов страны. Ожидается прибытие еще 200 военнослужащих. 100 человек личного состава Минобороны из Мангистау укрепляют село Мичурино на реке Шаган, работая в три смены. Десятки солдат и спасателей из Актобе, Астаны и Алматы строят дамбы в остальных микрорайонах.

Вице-премьер Канат Бозумбаев выразил благодарность всем задействованным в противопаводковых мероприятиях, и поручил создать все необходимые условия для прибывшего подкрепления.

Как сообщалось ранее, уровень реки Урал может подняться до 9,5 метров в ЗКО.

21 апреля в пойме реки Урал (Жайык) была подтоплена часть дачного массива «Стеновик» близ Уральска. Этот дачный массив, как и другие массивы в пойме реки, - в группе риска, все жители были информированы, а большая часть заблаговременно эвакуирована в пункты временного размещения. Однако некоторые жители, несмотря на все предупреждения, остались дома. В воскресенье они также были принудительно эвакуированы.

В эвакуационных пунктах Западно-Казахстанской области находятся 2 300 человек, из них 985 детей. В Уральске эвакуированы более 60 жителей дачных участков.

В РГП «Казгидромет» назвали районы ЗКО, находящиеся в зоне риска подтоплений - это дачные массивы города Уральска и населенные пункты, расположенные вдоль реки Урал (Жайык) в Бурлинском, Байтерекском, Теректинском, Акжаикском районах.