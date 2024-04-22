Четырех человек спасли в Уральске за сутки
Представитель МЧС РК Аскар Шарип сообщил о проводимых противопаводковых работах в регионах страны, передает корреспондент агентства Kazinform.
— В регионах продолжаются проведение противопаводковых мероприятий, оповещение граждан, ликвидация последствий паводков. Службами гражданской защиты, волонтерами и привлеченными организациями продолжаются работы по ликвидации паводка и оказанию помощи населению в Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, — сказал Аскар Шарип на брифинге в СЦК.
В Западно-Казахстанской области продолжается мониторинг уровня воды реки Урал (Жайык), оповещение граждан и теле-. радиоперехват каждые четыре часа. Проведено наращивание дополнительных сил и средств МЧС из регионов страны. Прибывшие силы и средства распределены по участкам.
За прошедшие сутки из садового общества «Стеновик» города Уральска спасено четыре человека и эвакуирован 61 человек. Ранее другие жители заблаговременно были эвакуированы. В пунктах временного размещения находится 1497 человек, остальные — разместились по родственникам. Обход дачных домов на наличие оставшихся жителей продолжается.
— К этому часу по республике вернулись в свои дома 23 085 человек. В эвакопунктах остаются 8 872 человек, из них 3 852 ребенка. Отведена и откачана вода из 4 554 жилых домов и 2 767 дворовых территорий. Откачано свыше 11,4 млн м3 талой воды, проведена укладка 5,3 млн мешкотар и 1,4 млн тонн инертного материала. На телефон горячей линии поступило 2 132 звонка. Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 33 852 человека и 4 973 единицы техники, 874 водооткачивающих средства, 389 плавательных средств, 14 воздушных судов, — добавил А. Шарип.