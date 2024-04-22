Четырех человек спасли в Уральске за сутки

Представитель МЧС РК Аскар Шарип сообщил о проводимых противопаводковых работах в регионах страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В регионах продолжаются проведение противопаводковых мероприятий, оповещение граждан, ликвидация последствий паводков. Службами гражданской защиты, волонтерами и привлеченными организациями продолжаются работы по ликвидации паводка и оказанию помощи населению в Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, — сказал Аскар Шарип на брифинге в СЦК.

В Западно-Казахстанской области продолжается мониторинг уровня воды реки Урал (Жайык), оповещение граждан и теле-. радиоперехват каждые четыре часа. Проведено наращивание дополнительных сил и средств МЧС из регионов страны. Прибывшие силы и средства распределены по участкам.



За прошедшие сутки из садового общества «Стеновик» города Уральска спасено четыре человека и эвакуирован 61 человек. Ранее другие жители заблаговременно были эвакуированы. В пунктах временного размещения находится 1497 человек, остальные — разместились по родственникам. Обход дачных домов на наличие оставшихся жителей продолжается.