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    10:32, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    Четырех человек спасли в Уральске за сутки

    паводки, спасатели
    Фото: МЧС

    Представитель МЧС РК Аскар Шарип сообщил о проводимых противопаводковых работах в регионах страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В регионах продолжаются проведение противопаводковых мероприятий, оповещение граждан, ликвидация последствий паводков. Службами гражданской защиты, волонтерами и привлеченными организациями продолжаются работы по ликвидации паводка и оказанию помощи населению в Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, — сказал Аскар Шарип на брифинге в СЦК. 

    В Западно-Казахстанской области продолжается мониторинг уровня воды реки  Урал (Жайык), оповещение граждан и теле-. радиоперехват каждые четыре часа. Проведено наращивание дополнительных сил и средств МЧС из регионов страны. Прибывшие силы и средства распределены по участкам.

    За прошедшие сутки из садового общества «Стеновик» города Уральска спасено четыре человека и эвакуирован 61 человек.  Ранее другие жители заблаговременно были эвакуированы. В пунктах временного размещения находится 1497 человек, остальные —  разместились по родственникам. Обход дачных домов на наличие оставшихся жителей продолжается. 

    — К этому часу по республике вернулись в свои дома 23 085 человек. В эвакопунктах остаются 8 872 человек, из них 3 852 ребенка. Отведена и откачана вода из 4 554 жилых домов и 2 767 дворовых территорий. Откачано свыше 11,4 млн м3 талой воды, проведена укладка 5,3 млн мешкотар и 1,4 млн тонн инертного материала. На телефон горячей линии поступило 2 132 звонка. Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 33 852 человека и 4 973 единицы техники,  874 водооткачивающих средства, 389 плавательных средств,  14 воздушных судов, — добавил А. Шарип.

    Теги:
    ДЧС МЧС Спасение Уральск Регионы Казахстана Регионы Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область Спасатели Паводки
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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