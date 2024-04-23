В каких регионах Казахстана ожидается засуха, рассказали в Казгидромет

В целом в мае 2024 года в основных зерносеющих регионах увлажнение ожидается около и выше нормы. Об этом на брифинге в СЦК сообщила пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Атмосферная засуха ожидается в Кармакшинском районе Кызылординской области, здесь прогнозируются дефицит осадков и высокие температуры. Очень влажно в мае ожидается в Карасуском районе Костанайской области, в Бурлинском, Сырымском и Каратюбинском районах Западно-Казахстанской области, в Иртышском и Успенском районах Павлодарской области и в Павлодаре, — рассказала Алина Исмагулова на площадке СЦК.

Она добавила, что на остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к норме и умеренно влажными.