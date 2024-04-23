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    20:19, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    В каких регионах Казахстана ожидается засуха, рассказали в Казгидромет

    Засуха в Казахстане
    Фото: пресс-служба МСХ РК

    В целом в мае 2024 года в основных зерносеющих регионах увлажнение ожидается около и выше нормы. Об этом на брифинге в СЦК сообщила пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Атмосферная засуха ожидается в Кармакшинском районе Кызылординской области, здесь прогнозируются дефицит осадков и высокие температуры. Очень влажно в мае ожидается в Карасуском районе Костанайской области, в Бурлинском, Сырымском и Каратюбинском районах Западно-Казахстанской области, в Иртышском и Успенском районах Павлодарской области и в Павлодаре, — рассказала Алина Исмагулова на площадке СЦК.

    Она добавила, что на остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к норме и умеренно влажными.

    Теги:
    Регионы Казахстана Кызылординская область Казгидромет Западно-Казахстанская область Засуха
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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