Пик паводка второй волны в Северо-Казахстанской области пройден

Руководитель отдела мобилизационной подготовки и гражданской защиты аппарата акима СКО Серик Гайсин на брифинге в СЦК отметил, что максимальный перелив через гребень плотины на Сергеевском водохранилище составлял 363 см, сейчас - 356 см, передает корреспондент агентства Kazinform.

– Ожидается пропуск второй волны до конца апреля. Вместе с тем, увеличения количества подтопленных домов по устью реки Есиль не ожидаем, – сказал Серик Гайсин.

Всего эвакуированы 14 388 человек, вернулись домой 764. Остаются эвакуированными 13 624 человека.

– Проведено переселение 428 пострадавших в два новых общежития с комфортными условиями проживания. На сегодня единовременную выплату в размере 100 МРП получили 2 059 семей на общую сумму 760 млн тенге, – добавил Серик Гайсин.

В районах и Петропавловске сформированы бригады по ремонту и оценке пострадавшего жилья.

По словам Серика Гайсина, на сегодня проведена работа по 123 домам, подлежащих ремонту, из которых на 24 дома уже получена оценка. После отхода воды работа будет продолжена.