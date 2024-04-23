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    12:57, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Пик паводка второй волны в Северо-Казахстанской области пройден

    река
    Фото: pixabay.com

    Руководитель отдела мобилизационной подготовки и гражданской защиты аппарата акима СКО Серик Гайсин на брифинге в СЦК отметил, что максимальный перелив через гребень плотины на Сергеевском водохранилище составлял 363 см, сейчас - 356 см, передает корреспондент агентства Kazinform.

    – Ожидается пропуск второй волны до конца апреля. Вместе с тем, увеличения количества подтопленных домов по устью реки Есиль не ожидаем, – сказал Серик Гайсин.

    Всего эвакуированы 14 388 человек, вернулись домой 764. Остаются эвакуированными 13 624 человека.

    – Проведено переселение 428 пострадавших в два новых общежития с комфортными условиями проживания. На сегодня единовременную выплату в размере 100 МРП получили 2 059 семей на общую сумму 760 млн тенге, – добавил Серик Гайсин.

    В районах и Петропавловске сформированы бригады по ремонту и оценке пострадавшего жилья.

    По словам Серика Гайсина, на сегодня проведена работа по 123 домам, подлежащих ремонту, из которых на 24 дома уже получена оценка. После отхода воды работа будет продолжена.

    Теги:
    Река Есиль Подтопления Северо-Казахстанская область Петропавловск СКО Наводнение Регионы Эвакуация Паводки в Казахстане Паводки
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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