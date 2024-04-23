На реке Урал в Казахстане сохраняется повышение уровня воды

В Западно-Казахстанской области на реке Урал (Жайык) сохраняется повышение уровня воды. Об этом на брифинге в СЦК рассказал представитель МЧС РК Аскар Шарип, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Задействованными силами и средствами продолжается укладка мешкотары, возведение защитных дамб и откачка воды с подтопленной территории. Принимаются все неотложные меры. В Атырауской области продолжается откачка и отведение воды из подтопленных домов и территории в городе Кульсары Жылыойского района и берегоукрепительные работы вдоль реки Жайык (Урал), — сказал представитель МЧС на площадке СЦК.

Он добавил, что в Северо-Казахстанской области паводковая ситуация остается стабильно сложной. Продолжается откачка воды из подтопленных домов и территорий, мониторинг уровня воды реки Есиль.

По данным МЧС РК, по республике вернулись в свои дома 26 785 человек. В эвакопунктах остаются 8 795 человек, из них 3 828 детей. Отведена и откачана вода из 4 708 жилых домов и 2 774 дворовых территорий.

Напомним, в трех областях Казахстана продолжается ликвидация паводков. Обэтом рассказали в МЧС РК.

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