Власти Сирии объявили о прекращении огня в отдельных районах Алеппо

Министерство обороны Сирии в пятницу объявило о прекращении огня в районах Шейх-Максуд, Ашрафия и Бани-Зейд города Алеппо. Как сообщается в официальном заявлении ведомства, режим тишины вступил в силу с 03:00 по местному времени и направлен на предотвращение дальнейшей эскалации боевых действий в жилых кварталах. Одновременно вооруженным формированиям было предписано покинуть указанные районы до 09:00 утра.

В заявлении ведомства отмечается, что данная мера призвана создать условия для возвращения мирных жителей, вынужденных покинуть свои дома, и восстановления нормальной жизни в обстановке безопасности и стабильности.

Губернатор Алеппо Аззам аль-Гариб сообщил государственному агентству SANA, что лично проинспектировал меры безопасности в районе Ашрафия после объявления прекращения огня.

Боевые столкновения между сирийской армией и курдскими силами, возглавляемыми «Сирийскими демократическими силами» (СДС), продолжаются в Алеппо с начала недели. Интенсивные перестрелки продолжались в районах Ашрафия и Шейх-Максуд вплоть до ночи на четверг. Государственное телевидение Сирии сообщало, что около 16 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Сообщается о более чем 140 тысячах перемещенных лиц и как минимум семи погибших среди гражданского населения.

Footage shows the deployment of Syrian Internal Security Forces and Military Police within Ashrafieh neighborhood of Aleppo.#Aleppo #Syria #SecurityForces pic.twitter.com/d1s5zfyjx8 — SANA English (@SANAEnOfficial) January 9, 2026

По информации AFP, общее число погибших в результате столкновений составляет не менее 21 человека. Сирийская армия ранее объявляла о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей перед началом военной операции. Очевидцы сообщали о работе артиллерии и возгораниях в жилых кварталах города.

Глава СДС Мазлум Абди заявил, что удары правительственных сил по курдским районам подрывают шансы на достижение договоренностей между сторонами. Его заявление прозвучало спустя несколько дней после визита в Дамаск, где обсуждалось соглашение об интеграции курдских сил и администрации в структуры центрального правительства. По словам Абди, использование тяжелой техники и танков создает угрозу массовых жертв среди мирного населения и может привести к опасным демографическим изменениям.

Соглашение об интеграции было достигнуто в марте прошлого года и предполагало поэтапное включение курдских структур в систему нового сирийского государства до конца 2025 года. Однако реализация договоренностей остается затрудненной из-за разногласий, в том числе по вопросу децентрализации власти. Несмотря на ранее достигнутые договоренности о выводе курдских формирований из Шейх-Максуда и Ашрафии в апреле, эти районы фактически продолжали находиться под их контролем.

Соединенные Штаты выразили серьезную обеспокоенность происходящим. Специальный представитель президента США по Сирии Том Баррак заявил, что Вашингтон и его союзники готовы содействовать усилиям по деэскалации и прекращению боев в Алеппо. Сейчас переговоры между Дамаском и курдскими представителями о выводе сил из города продолжаются.

The United States on Friday welcomed a temporary ceasefire in Aleppo’s Ashrafiyeh and Sheikh Maqsood neighborhoods, according to US Special Envoy for Syria Tom Barrack. https://t.co/6Db5wwaYSx — Rudaw English (@RudawEnglish) January 9, 2026

Власти Сирии, в свою очередь, заявили, что устойчивость и единство страны невозможны при наличии вооруженных формирований вне контроля государства. В Дамаске подчеркивают, что единственным решением является восстановление полного суверенитета центральной власти.

Ситуация вызвала реакцию и за пределами страны. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что происходящее в Алеппо усилило сомнения относительно намерений СДС и негативно отражается на перспективах мирного урегулирования. Он призвал курдские формирования в Сирии к интеграции

— Сейчас в Сирии настало время национального единства. СДС должна выполнить свою ответственность, — заявил глава турецкого МИД.

Анкара вновь подчеркнула, что рассматривает СДС как террористическую организацию и не исключает дальнейших шагов в случае срыва интеграционных договоренностей.

Со своей стороны премьер-министр Курдского регионального правительства Ирака Масрур Барзани выразил обеспокоенность ударами по курдским кварталам Алеппо, заявив, что атаки на мирных жителей и попытки изменения демографической структуры районов могут расцениваться как этническая чистка. В свою очередь, структуры внутренней безопасности «Асайиш» СДС отвергли утверждения о запросе безопасного выхода и призвали правительственные силы покинуть районы города.

На фоне боевых действий в населенных пунктах на северо-востоке Сирии прошли акции протеста. Участники митингов призвали международное сообщество вмешаться и предотвратить дальнейшее насилие. Аналогичные протесты были зафиксированы и в курдских районах Турции.

Эксперт по Сирии из исследовательского центра Century International Арон Лунд в комментарии AFP отметил, что Алеппо является наиболее уязвимой точкой для СДС, а нынешнее противостояние отражает попытки сторон усилить давление друг на друга и заручиться международной поддержкой. По его оценке, дальнейшая эскалация может привести к широкому конфликту на севере Сирии с возможным вовлечением региональных игроков, что станет серьезным ударом по стабильности страны.

