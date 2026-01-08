Бои между силами правительства и курдами развернулись в сирийском Алеппо
Сирийские курды во время гражданской войны создали собственные автономные районы на большой части северо-восточной Сирии, а также в Алеппо, передает агентство Кazinform со ссылкой на ВВС.
Вооруженные формирования курдов, Сирийские демократические силы (СДС), по соглашению с новыми властями в Дамаске должны были до конца 2025 года влиться в состав единой сирийской армии. В срыве этого плана стороны обвиняют друг друга.
Бои с применением артиллерии в двух курдских районах Алеппо начались во вторник. За первый день, по данным из местных источников, были убиты шесть человек.
Ночью, как передает агентство Reuters, наступило относительное затишье, но в среду бои возобновились. По данным управления здравоохранения Алеппо, погибли еще по меньшей мере четыре человека, ранены 18 человек.
Напомним, 8 декабря Сирия отметила первую годовщину свержения режима Асада.