РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:31, 08 Январь 2026 | GMT +5

    Бои между силами правительства и курдами развернулись в сирийском Алеппо

    Сирийские курды во время гражданской войны создали собственные автономные районы на большой части северо-восточной Сирии, а также в Алеппо, передает агентство Кazinform со ссылкой на ВВС.

    Сирийские повстанцы достигли центральных районов города Алеппо
    Фото: Аnadolu Ajansı

    Вооруженные формирования курдов, Сирийские демократические силы (СДС), по соглашению с новыми властями в Дамаске должны были до конца 2025 года влиться в состав единой сирийской армии. В срыве этого плана стороны обвиняют друг друга.

    Бои с применением артиллерии в двух курдских районах Алеппо начались во вторник. За первый день, по данным из местных источников, были убиты шесть человек.

    Ночью, как передает агентство Reuters, наступило относительное затишье, но в среду бои возобновились. По данным управления здравоохранения Алеппо, погибли еще по меньшей мере четыре человека, ранены 18 человек.

    Напомним, 8 декабря Сирия отметила первую годовщину свержения режима Асада.

    Теги:
    Ближний Восток Сирия Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают